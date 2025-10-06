Los Moros y Cristianos prometen "nuevos proyectos" en Sagunt

“Prometemos volver con grandes proyectos que harán vibrar nuestras calles recordando nuestra historia y devoción como pueblo valenciano que mira al futuro desde la veneración por su pasado”. Así se pronunciaba el presidente de la Asociación de fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt, Patrick Salvador, quien valora de forma muy positiva los dos fines de semana en los que esta celebración se apoderó del casco histórico de la ciudad. Así declaró que “el impacto más que positivo de esta fiesta tan arraigada en Sagunt nos indica la necesidad de seguir apostando por ella”. “Turismo, economía, cultura, tradición… Todo unido en una celebración abierta a la ciudadanía, a quien le agradecemos todo su apoyo y entrega".

Actos

Los últimos actos de los Moros y Cristianos de este año 2025 fueron la gran entrada y las embajadas. Ambos se saldaron con cifras de participación y de asistencia en claro aumento respecto al pasado más inmediato de estas fiestas. Haciendo un repaso cronológico, Salvador comenta como el sábado, el día grande de la celebración “se volvió a demostrar que cada vez vemos más gente disfrutando del desfile y las calles abarrotadas son el claro ejemplo de ello”. “Diría que es el evento anual que reúne a un mayor número de personas en las arterias principales de Sagunt, y por ello hay que seguir apostando por esta fiesta, que cohesiona a todo el municipio y atrae a tantos visitantes”. En materia festiva destacó que “todos los capitanes y abanderadas estuvieron brillantes, y las escuadras se superaron en elegancia y número de componentes”. “El final del desfile fue apoteósico, con caballos y trajes especiales que tardarán en olvidarse tanto para las comparsas como para el público que las contemplaban”.

Sobre el acto de las Embajadas, celebrado en la puerta de Almenara, comentó que “el tiempo acompañó un acto tan simbólico, en un marco histórico que no tienen todos los municipios”. “El Castillo de Sagunt y su puerta árabe nos recuerdan los orígenes y el sentido de esta celebración”. “Casi nunca observamos una Plaza de Armas del castillo tan abarrotada y eso es una excepcional noticia”. “Ambos embajadores realizaron sus diálogos con gran esplendor. El acto culminó con la victoria cristiana y el himno de Sagunt" que, en opinión de Patrick Salvador, "nos hermana como pueblo”.