Cientos de personas piden en Morvedre el fin a la barbarie en Palestina

Los responsables de la organización de la marcha por la defensa del pueblo palestino valoran de forma "muy positiva la respuesta cívica a las concentraciones de la Coordinadora de Apoyo a Palestina del Camp de Morvedre, que claramente va en aumento”, dicen. No en vano, en su última convocatoria reunieron a cientos de personas, que “han vuelto a salir a las calles del Camp de Morvedre este domingo pasado, reafirmando su compromiso con la justicia y con la causa palestina”, en declaraciones de Paloma Centén, miembro de la asamblea CAP Camp de Morvedre.

Bajo el lema “De puerto a puerto, caminamos por la justicia”, la manifestación partió desde el puerto deportivo de Canet en dirección al Puerto de Sagunt "para exigir el cumplimiento del derecho internacional, un embargo total al Estado de ocupación israelí, y el fin de todas las relaciones con el régimen genocida, desde las diplomáticas hasta las culturales y económicas”.

Durante la movilización, la más secundada hasta el momento en la comarca, se denunció, en palabras de Centén “el papel de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha utilizado su veto en más de 40 ocasiones para proteger a Israel e impedir que rinda cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino”. "No podemos seguir aceptando esta impunidad. Es hora de sanciones y boicot", expresaron en un acto donde no faltaron autoridades de Sagunt y Canet.

Manifiesto

La manifestación concluyó con la lectura del manifiesto de CAP CAMP, que recordó que el pueblo palestino es el único con derecho a decidir su destino, y que ninguna potencia extranjera —especialmente Estados Unidos— "puede presentarse como mediadora de paz mientras continúa armando y protegiendo a la ocupación israelí".

La CAP CAMP reiteró sus demandas al gobierno español y al Congreso de los Diputados que se resumen en el fin inmediato del comercio de armas y de tecnología militar con Israel, la ruptura total de las relaciones diplomáticas, académicas, económicas y culturales, las sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí, el apoyo pleno a las acciones judiciales contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, y el fin a la criminalización y persecución de la solidaridad con Palestina, y la derogación de la Ley Mordaza.

Durante la jornada de protesta se repitieron las consignas en apoyo a la lucha del pueblo palestino y a su derecho a la justicia, la dignidad y la autodeterminación.

Fotovoltaicas

La Coordinadora de Apoyo a Palestina CAMP también exigió al Ayuntamiento de Sagunt la paralización de los proyectos de macrocentrales fotovoltaicas promovidos por Renovalia, insistiendo en relacionar a esta firma con un fondo israelí, a pesar de que la eléctrica ha negado tajantemente cualquier alianza actual de este tipo, como publicó Levante-EMV.