Estos fueron los principales servicios de la policía de Playas en Sagunt

La actividad policial en las playas de Sagunt durante el verano se incrementó más de un 9 % respecto al pasado año. Ese el balance de la campaña estival, un aumento de las intervenciones que fuentes municipales justifican en el incremento del número de bañistas que pasaron por el litoral de la capital del Camp de Morvedre. Los servicios superaron los 3.600, lo que demuestra "el esfuerzo extraordinario" del ayuntamiento, ya que "la seguridad es una prioridad", según explica la concejala de Policía Local, María José Carrera.

Sección de playas de la Policía Local de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Este equipo de ocho agentes, dos oficiales y un inspector, dotado con seis quads, un vehículo pick-up todoterreno y una embarcación rígida de 5 metros de eslora, permite a Sagunt "presumir de tener algunas de las playas más seguras a escala nacional, gracias a la perseverancia y adaptación de la policía, así como a la coordinación con el servicio de salvamento y socorrismo", apunta la socialista. No obstante, la edila añade que "seguimos trabajando conscientes de que nuestra tarea consiste en mejorar, día a día, la calidad de vida de nuestro vecindario y de las personas que nos visitan".

Multas

En el repaso estadístico de la actividad veraniega destacan los 34 auxilios a personas; la localización de 11 menores de edad y mayores; las 29 denuncias por bañarse con bandera roja; las 19 infracciones por llevar animales sueltos o potencialmente peligrosos; así como las siete sanciones por pesca no autorizada, las seis por estacionar en las dunas y el expediente abierto contra una embarcación que navegaba en la zona de baño.

Desde el Ayuntamiento de Sagunt también se destaca las 49 personas identificadas por la policía, las cinco intervenciones por hurtos, las tres detenciones, las 24 denuncias por consumo de alcohol o drogas y desobediencias graves, las 27 identificaciones por pesca en zona de baño o los 14 controles de velocidad establecidos en el litoral norte. El resultado de estos últimos fue que más de un millar de los casi 9.500 vehículos bajo vigilancia circulaban más rápido de lo permitido.

Tres incendios

Además de destacar las 999.000 visualizaciones de su página de Facebook para informarse del estado de las playas, la Policía Local cierra este repaso con las más de 1.000 vigilancias de seguridad ciudadana que establecieron, con 168 controles de venta ambulante o la atención a tres conatos de incendio, en los que dos de ellos se coordinaron con los bomberos y los agentes forestales y medioambientales.