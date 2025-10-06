Un tirador saguntino vuelve a brillar en el mundial

El saguntino Antonio Comeche ha vuelto a brillar en el Campeonato del Mundo de Recorridos de Tiro (I.P.S.C.). El deportista ha logrado mantener el Subcampeonato del Mundo por equipos y rozar el podio individual en una cita que reunió en Sudáfrica a más de 1.700 tiradores de todo el planeta.

En este exigente deporte —que combina rapidez, precisión, manejo del arma, táctica y selección de objetivos—, Comeche consiguió revalidar el segundo puesto por equipos obtenido en 2022 en Tailandia y alcanzó una meritoria cuarta posición individual, quedándose a las puertas de las medallas.

Además, repitió la misma posición en la modalidad de “Duelo” (Shoot Off), lo que le valió dos medallas: una por el subcampeonato por equipos y otra otorgada por la organización internacional de la I.P.S.C., reservada exclusivamente para los medallistas de campeonatos mundiales.

Campeonato de alto nivel

El Mundial se desarrolló a lo largo de cinco jornadas, con un día de descanso intermedio, y seis exigentes ejercicios por día en el Frontier Shooting Range, del municipio de Matlosana. La primera jornada se vio marcada por problemas técnicos en las armas de dos de los cuatro integrantes del Equipo Senior Español, incluido Comeche, lo que relegó temporalmente al conjunto nacional a la cuarta posición.

No obstante, tras solventar las incidencias de armas y munición, el equipo remontó hasta la segunda plaza, manteniéndola hasta el final del campeonato, sólo por detrás del combinado italiano, seguido muy de cerca por Sudáfrica y Filipinas.

El deportista, en plena competición. / Levante-EMV

Satisfacción y orgullo personal

En el plano individual, Comeche valoró muy positivamente su actuación. “Nunca había estado tan cerca del medallero. Ha sido la competición internacional más importante de mi carrera y estoy completamente satisfecho con los resultados tras tanto esfuerzo y sacrificio”, afirmó el tirador saguntino, representante del Club de Tiro Olímpico de Llíria.

El deportista también tuvo que afrontar diversos contratiempos logísticos, especialmente en el transporte de armas y munición. A su regreso, sufrió incluso el extravío de su arma personal por parte de la compañía aérea, un percance que espera resolver cuanto antes de cara a su próxima cita deportiva.

Antonio Comeche, con la bandera de España, en Sudáfrica. / Levante-EMV

Próximo objetivo: el Campeonato de España

El siguiente reto para Comeche será el Campeonato de España de Recorridos de Tiro, que se celebrará a mediados de octubre en el Centro de Alto Rendimiento de Las Gabias (Granada). Allí buscará reafirmar su gran momento deportivo y culminar la temporada con otro resultado destacado.

“Los torneos internacionales son experiencias únicas, dignas de ser vividas con plenitud y orgullo por poder representar a tu país”, concluye Comeche, satisfecho tras un nuevo éxito que consolida su trayectoria y mostrando su agradecimiento a todos los colaboradores y patrocinadores, como el Ayuntamiento de Sagunt. "Sin su apoyo no sería posible la participación en estos eventos ni la consecución de buenos resultados", afirma.