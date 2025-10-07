Expertos y autoridades debatirán en Benavites cómo dar vida a los pueblos

Benavites acogerá el 24 de octubre de 2025 las XI Jornadas sobre la Administración Local, un evento que reúne a alcaldes, representantes políticos, periodistas, académicos y expertos en gestión pública para debatir sobre los retos de los gobiernos locales en la Comunitat Valenciana. La cita se consolida así como un espacio clave para reflexionar sobre la modernización de los gobiernos locales, la comunicación pública y la necesidad de impulsar políticas frente a la despoblación. De hecho, el lema de este año es “Dando vida a nuestros pueblos”.

Organizadas por el Ayuntamiento de Benavites y con apoyo de la Diputació de València, la inauguración contará con la participación de Guillermo Mariscal, secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados; Paz Carceller, diputada de Administración General de la Diputación de Valencia; y el alcalde de Benavites, Carlos Gil.

Posteriormente, el vicerrector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, impartirá la conferencia inaugural titulada “Desarrollo territorial y despoblación en la Comunitat Valenciana”.

El programa incluye tres mesas de debate. La primera, centrada en el papel de los medios de comunicación, será moderada por José Luis Sahuquillo, director ejecutivo de Equàlitat, con la participación de Vicente Climent (La Ocho Mediterráneo), Juan Manuel Romero (Levante TV) y Gustavo Clemente (À Punt Ràdio).

La segunda mesa, moderada por Pamela Alonso, directora del Departamento de Innovación Social de Sequoia Pro, reunirá a Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol; Ismael Sanvíctor, alcalde de Alfarrasí; y Robert Raga, alcalde de Riba- roja de Turia.

Por último, la tercera mesa, estará moderada por Albert Guivernau, director general de la Fundación Civismo, contando con Raquel Clemente, diputada en el Congreso de los Diputados y alcaldesa de Celadas; Amparo Marco, senadora por Castellón; y José Antonio Redorat, director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana.

Motivación

Después de la comida, habrá una actividad motivacional con el humorista y presentador Óscar Tramoyeres, seguida de un diálogo con un invitado de excepción, Inocencio Arias, el veterano diplomático español, y María José Gimeno, directora del programa Más de uno Sagunto en Onda Cero.

Las jornadas finalizarán con la clausura a cargo del alcalde de Benavites, Carlos Gil.