Puesta en común en Sagunt para mejorar los accesos a polígonos industriales
Se priorizará la movilidad sostenible y la seguridad así como las conexiones con Parc Sagunt I y II
La mejora de los accesos a los polígonos industriales es una vieja asignatura pendiente de Sagunt, pero hoy se ha dado un pequeño paso para aunar posturas en lo relativo a una de las fábricas que más empleo genera: La heredera de los antiguos Altos Hornos del Mediterráneo (AHM). Las instalaciones de ArcelorMittal han acogido una reunión entre el Secretario General de CCOO del Camp de Morvedre y Alt Palancia, Sergio Villalba, junto con la Sección Sindical de CCOO en la planta y la Dirección de ArcelorMittal, la presidenta de Asecam Cristina Plumed y los concejales del Ayuntamiento de Sagunt, Toni Iborra y Javier Raro.
El objetivo del encuentro era valorar las alternativas para establecer un plan de accesos a las instalaciones del polígono siderúrgico, en consonancia con los proyectos de conexión de los polígonos Parc Sagunt I y II.
Todas las partes han coincidido en la importancia que tiene el desarrollo industrial sostenible como motor económico de la ciudad. Para ello se han abordado los diferentes problemas que presentan los polígonos industriales.
En esta línea se ha comentado la necesidad de implantar alternativas que reduzcan el impacto del tránsito rodado, entre las empresas y las zonas urbanas con el fin de reducir las molestias que puedan generar dichas empresas a los ciudadanos, además de priorizar la movilidad sostenible como requisitos de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible con los que la Dirección de ArcelorMittal dice estar comprometida.
Deficiencias
También se ha puesto de manifiesto "las deficiencias de movilidad tanto interna como externa de ArcelorMittal, y la necesidad de la creación de un plan que mejore los accesos para permitir el uso de vehículos de movilidad personal, patinetes, bicicletas, o acceso peatonal, estableciendo otras vías de acceso a las actuales, conectando con los carriles bici y peatonales exteriores", según CC OO.
Como explican desde el sindicato, "todos los asistentes han manifestado el compromiso de seguir manteniendo nuevas reuniones, para valorar que acceso sería más conveniente y alternativas a incluir en las demandas de infraestructuras, tales como una pasarela de acceso desde el polígono Ingruinsa, o la conexión con Parc Sagunt I, en la zona este de ArcelorMittal".
