Las quejas por la vegetación acumulada bajo los puentes del Palància llevan a Sagunt a mover ficha

La vegetación acumulada bajo varios puentes que cruzan el río Palància a su paso por Sagunt ha vuelto a provocar este año quejas vecinales que han llegado tanto al consistorio como a otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Ministerio de Transición Ecológica o el mismísimo Defensor del Pueblo.

El principal motivo de preocupación es el temor a fuertes lluvias que acaben generando colapsos e inundaciones tanto en varios puntos del casco urbano de Sagunt como en el barrio de San José del Port de Sagunt.

Esta intranquilidad se vio acentuada especialmente después de toda la catástrofe generada por la dana en varias comarcas valencianas hace casi un año. Pero algunos vecinos llevan años alertando de la necesidad de un mantenimiento periódico en estos puntos que garantice un buen drenaje del agua.

Puente a la altura del barrio de San José del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Uno de ellos incluso empezó a presentar instancias hace meses, alertando de una situación que a su juicio se debería haber abordado antes de la última alerta roja por lluvias, registrada el lunes pasado. "En enero le escribí al alcalde; en febrero, a la Confederación Hidrográfica del Júcar; en junio al Defensor del Pueblo y en julio, al Ministerio de Transición Ecológica, avisando del peligro en caso de dana, pero nadie me ha contestado", explicaba este vecino a Levante-EMV. "En la década de los 50 ya estuvo a punto de desbordarse el río y estaba completamente limpio porque podían pastar animales. Y ahora los técnicos de Aemet ya alertan de que el calentamiento del mar ya puede traer más danas", insiste tanto en declaraciones a este diario, como en sus escritos.

Otros vecinos con la misma inquietud contactaron también hace poco con el ayuntamiento para hacerle llegar sus temores al ver la alta vegetación existente bajo el puente situado a la altura del asilo.

Puente bajo las vías del ferrocarril. / Daniel Tortajada

Rápida reacción

Estas últimas quejas han llevado al consistorio a mover ficha de manera rápida a través de la Concejalía de Agricultura, que contactó con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), logró que sus técnicos visitaran el lugar y autorizaran rápidamenete un desbroce que ha previsto realizar el consistorio esta misma semana. "A petición del alcalde, nos pusimos en marcha y lo hemos tramitado todo de manera urgente, de manera que esta misma semana se actuará en esta zona", aseguraba la edil Ana María Quesada a preguntas de Levante-EMV, apuntando que la situación del resto de puentes "se analizará"

No a una eliminación generalizada

Desde la CHJ apuntan que el organismo autoriza este tipo de actuaciones de retirada de vegetación "bajo determinadas condiciones" ya que, según sostienen, "la eliminación generalizada de la vegetación en los cauces ni minimiza el riesgo (al contrario, lo agrava) ni es una medida incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación".

También recalcan que "en tramos urbanos las actuaciones en cauces públicos corresponden a las administraciones competentes de ordenación del territorio y urbanismo, esto es, en primera instancia a las administraciones locales".