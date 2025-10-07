Todo el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana se dará cita en Sagunt

La Nave Almacén de Efectos y Repuestos del Port de Sagunt acogerá el próximo 12 de noviembre una nueva edición del Encuentro Clientes-Proveedores de la Comunitat Valenciana, uno de los más importantes eventos empresariales con el objetivo de crear nuevas oportunidades de negocio y que el año pasado, cuando se celebró en la localidad de Ibi, contó con más de 300 participantes.

Este evento está organizado por las asociaciones comarcales intersectoriales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, entre las que se encuentra la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) junto a ASEMVEGA, CEDELCO, CEDMA, Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó, COEVAL, FAES, FEDAC, FECAP e IBIAE.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto por lo que todas las empresas interesadas en participar deben, como requisito necesario, inscribirse en la página web habilitada: www.encuentroclientesproveedorescv.com , hasta el próximo sábado, 18 de octubre. Tras ello, del 19 al 25 octubre, la empresa recibirá el listado del resto de mercantiles inscritas para seleccionar reuniones. Del 26 de octubre al 1 de noviembre las empresas deberán aceptar las solicitudes que reciban, y finalmente, del 2 al 6 de noviembre recibirán su agenda personalizada para la jornada a desarrollar en Port de Sagunt. En todos los pasos mencionados deberán cumplirse los plazos que se comuniquen al respecto.

Así pues, las diez asociaciones territoriales han vuelto a lanzar esta iniciativa tras el éxito de las ediciones anteriores. El objetivo de este Encuentro Clientes-Proveedores es potenciar las oportunidades de negocio entre empresas de la Comunitat Valenciana, mejorando el impacto de las relaciones comerciales en el crecimiento socioeconómico de sus territorios.

De esta forma, empresas que conviven en un mismo territorio podrán descubrir colaboradores, proveedores o clientes, con los cuales poder comenzar una relación empresarial con menor coste logístico y mayor generación de empleo y riqueza en el territorio. El funcionamiento de la jornada consistirá en la organización previa de reuniones entre potenciales clientes y proveedores que se encuentran muy cercanos, sin ningún tipo de coste para ninguna de las dos partes y pudiendo asistir cualquier empresa de la Comunidad Valenciana que se inscriba.

En la edición celebrada el año pasado en Ibi, un alto porcentaje de las empresas asistentes consideraba que había mantenido reuniones con contactos que ofrecían posibilidades de negocio futuro. De hecho, recomendaban a empresas que no habían asistido a la misma su participación en futuros encuentros ya que es una oportunidad para conocer empresas locales y descubrir nuevos colaboradores, proveedores o clientes.