Este es el motivo por el que Sagunt despunta en el mercado inmobiliario valenciano

Las 70 viviendas nuevas que se vendieron en Sagunt durante el segundo trimestre de este año o las 200 operaciones inmobiliarias de este tipo que se registraron ante notario en el último ejercicio le valen a la capital del Camp de Morvedre para ser la segunda ciudad de la provincia donde hubo más transacciones con este tipo de inmuebles. Y es que el creciente número de promociones, en respuesta a las previsiones de desarrollo que brinda la gigafactoría de Volkswagen, comienza a tener su reflejo en este trabajo estadístico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que el mercado colocaba en Sagunt 334 viviendas nuevas en apenas tres meses -entre enero y marzo de 2007- u 895 a lo largo de un año -en 2004-, pero las cifras alcanzadas en los últimos tiempos sitúan a la capital comarcal entre las ciudades valencianas con más movimiento inmobiliario.

Concretamente, en el último trimestre del que hay datos, la pasada primavera, solo en Albal hubo más operaciones con inmuebles recién construidos, mientras que en el balance del último ejercicio, València fue la única con más transacciones. Cabe recordar que en este trabajo se recogen los registros de las 266 localidades de la provincia.

Canet es séptimo

En la clasificación de la pasada primavera, Canet d'en Berenguer también aparece entre los municipios destacados, con el séptimo puesto, gracias a sus 28 transacciones de viviendas nuevas. Ese nivel iguala al de Gandia y está por encima de otras ciudades más grandes, como Torrent (17) o Paterna (15), según siempre los datos recopilados por el Ministerio de Vivienda a partir de las operaciones oficializadas ante notario.

Cartel de "se vende" en un inmueble de Sagunt. / M.M.C.

Aunque en el resto de la comarca no se contabilizó ninguna transacción más de este tipo, el conjunto de compraventas en el Camp de Morvedre durante el segundo trimestre de este 2025 sí refleja que el mercado parece reanimarse. Y es que las 633 registradas suponen el nivel más alto desde el invierno de 2023, más de dos ejercicios.

Operaciones totales

Con Sagunt a la cabeza al alcanzar las 421 y Canet en segunda posición con 95, Faura con 28, Gilet con 22, Albalat dels Tarongers con 13 y Benifairó de les Valls con 10 completan los primeros puestos.

Pese a suponer estos datos un rayo de esperanza en la crisis permanente que se ha instalado a la hora de acceder a un hogar, una variable que no resulta tan alentadora tiene que ver con las operaciones relacionadas con viviendas de protección pública.

Viviendas de protección

Y es que, si bien es cierto que en lo que va de año se han registrado en Sagunt 51 operaciones con este tipo de pisos, más que en todo 2024, también lo es que ese nivel es uno de los más bajos entre las grandes ciudades valencianas, como las 132 de València, las 68 de Paterna y las 59 de Torrent, siempre según los datos oficiales.