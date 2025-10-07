El III Canet Remember Fest convence

El sol y el buen tiempo fueron protagonistas en la tercera edición del Canet Remember Fest 2025, celebrado este sábado en la playa de Canet d’en Berenguer. Un gran escenario al aire libre, en un entorno privilegiado junto al Club Náutico, convirtió el festival en uno de los eventos más glamurosos y exclusivos de la Comunitat Valenciana.

Eduardo Almor, concejal de Cultura, aseguró que “estamos muy satisfechos por cómo ha transcurrido todo: buena música, excelente organización y ausencia de incidentes. Estamos seguros de que Canet Remember Fest ya se ha consolidado como una de las fechas de referencias del calendario musical a nivel provincial y pronto será una referencia a nivel de la toda la Comunitat”.

El público llenó el recinto de energía y entusiasmo durante más de diez horas de música non-stop. El festival, según explican desde el ayuntamiento, "destacó por su buena organización": no se registraron colas en la entrada, ni en baños o barras, algo poco habitual en este tipo de grandes citas. "La ausencia total de incidentes y la complicidad de un público entregado, que valoró muy positivamente la experiencia, completaron una noche mágica", afirman.

Artistas icónicos como Taleesa, Chimo Bayo, Marian Dacal & Eva Martí, Viceversa, Soundlovers, Javi Boss, Ismael Lora, entre otros, hicieron revivir los grandes himnos de toda una generación, logrando momentos de auténtica conexión con los asistentes.

Con esta nueva edición, Canet Remember Fest se consolida como un festival boutique de referencia en el panorama musical valenciano, caracterizado por su aforo limitado, la ausencia de masificaciones y la apuesta por una experiencia de calidad.

De cara a 2026, la organización ya trabaja en nuevas experiencias que irán más allá del remember habitual, evolucionando junto a las necesidades y expectativas de su público. El objetivo es sorprender una vez más, manteniendo la esencia del festival y ofreciendo propuestas innovadoras que sigan haciendo de Canet Remember Fest una cita imprescindible.