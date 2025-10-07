Cuestionan el modelo de presupuestos participativos de Sagunt

Compromís critica el "fracaso" de los presupuestos participativos en Sagunt "dado que solo ha votado el 1,8% de la población". El portavoz local, Albert Llueca, afirma que los proyectos ganadores son acciones básicas que tendrían que formar parte de la acción de gobierno ordinaria, no de un proceso participativo. Según afirma: "Denunciamos que solo un 1,8% de la población con derecho a voto ha participado en el proceso de los presupuestos participativos impulsado por el gobierno de Darío Moreno con el apoyo de Esquerra Unida. Este dato, alarmante, pone de manifiesto el fracaso de un modelo que tendría que ser una herramienta de democracia real e implicación ciudadana".

En relación a los proyectos que han salido ganadores en la votación final, el portavoz valencianista destaca: “Los proyectos ganadores —plantación de árboles, instalación de sombras en parques y zonas escolares, y adaptación de calles para la movilidad reducida— son acciones básicas que tendrían que formar parte de la acción de gobierno ordinaria, no de un proceso participativo. Apostar por la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar urbano no puede depender de un concurso de popularidad con escasa difusión”.

Revisión del proceso

Desde Compromís exigen una revisión profunda del modelo actual. Cómo señala Llueca: “Los presupuestos participativos no pueden ser una coartada para evitar hacer política valiente. Hay que garantizar la participación presencial, hacer campañas informativas efectivas y, sobre todo, apostar por proyectos que vayan más allá del que ya tendría que hacer cualquier gobierno responsable. El gobierno de Darío Moreno, con el apoyo de Esquerra Unida, ha demostrado que no sabe hacer que la gente participe. No se puede hablar de participación cuando la ciudadanía ni siquiera se entera de que puede votar”.

Además, los valencianistas han querido recordar que unos presupuestos participativos reales y efectivos no pueden reducirse a una votación telemática, sino que son una realidad cuando se desarrolla una estrategia real de participación ciudadana, mediante cursos formativos para asociaciones, talleres participativos y movilización social, entre otras acciones.

"Maquillaje"

Según explica el portavoz: “Acabamos de ver como este equipo de gobierno está lejos de promocionar una verdadera participación ciudadana. Ejemplos tenemos unos cuantos: el Síndic de Greuges ha amonestado a este ayuntamiento por no aportar información a los partidos de la oposición; han cancelado talleres participados en relación a la Zona de Bajas Emisiones, no vaya a ser que les digan algo que no entra en sus planes; asociaciones vecinales denuncian falta de comunicación y colaboración por parte del consistorio; los partidos asisten a comisiones informativas donde el responsables de los temas a tratar son ausentes; las comisiones especiales, como la de playas, del paraje de Romeu o de Patrimonio de la Humanidad sin convocar, y si se convocan es por presión ciudadana. En definitiva, así no se construye una ciudad participativa, así se maquilla una falta de proyecto colectivo”.

“Desde Compromís per Sagunto continuamos trabajando por un modelo de ciudad donde la participación sea real, inclusiva y transformadora. No nos conformamos con simulacros”, concluye Albert Llueca, secretario local de Compromís Sagunt.