Un plan y un análisis de laicidad para los cementerios de Sagunt

La falta de accesibilidad y las deficiencias de mantenimiento que presentan los cementerios municipales de Sagunt han llevado al ayuntamiento a revisar los camposantos con tal de actuar para eliminar unas barreras arquitectónicas que se arrastran durante años, según acordaron todos los partidos en un pleno.

El grupo municipal del PP es el que propició la decisión a principios del verano tras denunciar "el estado crítico" de estos lugares, que "se han convertido en espacios inaccesibles y olvidados", debido "al abandono" así como "la falta de gestión del equipo de gobierno", dijo su portavoz, Ximo Catalán. Tras recordar las críticas que les han llegado de la ciudadanía, el popular reclamó "dignidad, accesibilidad y mantenimiento".

"Hemos visitado los camposantos para comprobar de primera mano la situación. Ambos presentan un evidente deterioro: caminos impracticables, maleza sin desbrozar, estructuras dañadas y una preocupante falta de limpieza e iluminación. Pero lo más grave es la inexistencia de medidas de accesibilidad, lo que convierte cada visita en un verdadero obstáculo para quienes simplemente quieren rendir homenaje a sus seres queridos", lamentó.

Problemas de accesibilidad en el cementerio de Sagunt. / Daniel Tortajada

Frustración e indignación

Ximo Catalán explica que antes de dar este paso se reunieron con ciudadanos que les trasladaron "su frustración e indignación. Son personas que no pueden llegar hasta la tumba de sus seres queridos sin ayuda, por lo que acudir a visitarles se convierte en una verdadera tortura. Esta situación es inaceptable en una ciudad que presume de ser moderna, inclusiva y respetuosa con su historia y su gente", recalcó, antes de reconocer que esto afecta "especialmente personas mayores o con movilidad reducida".

Por ello, pidió en el pleno la puesta en marcha de "un plan urgente de mantenimiento y limpieza en los cementerios, realizar una auditoría del estado actual de las instalaciones y adaptar los accesos y recorridos interiores a personas con movilidad reducida”.

Asignaturas pendientes en los cementerios de Sagunt / Daniel Tortajada

Sin plazos

Aunque su intención era que se fijara un plazo de cinco meses para volver a informar sobre la situación de estas tareas, finalmente ese punto se eliminó a petición del PSPV con tal de propiciar que la propuesta saliera adelante; un gesto que agradeció el alcalde, Darío Moreno, al no ver ese periodo "realista" teniendo en cuenta que "era una petición sobrevenida", dado que esto "no estaba contemplado en el presupuesto".

El acuerdo precisó que el diseño y la ejecución del plan se realizará "en colaboración con las entidades representativas de personas con discapacidad" y se establecerá "un cronograma de inversiones y plazos donde se priorice y se establezca un calendario para acometer obras urgentes de mejora en infraestructuras básicas e iluminación".

Zona del cementerio de Sagunt con hierbajos y con una acera deteriorada. / Daniel Tortajada

Plan regular de limpieza, desbroce y poda

Asimismo se pidió a la empresa municipal SAG que establezca "un plan regular de limpieza, desbroce, poda y control de vegetación, con la frecuencia necesaria para mantener las instalaciones en condiciones dignas y seguras durante todo el año" y se exigó "la dotación presupuestaria del plan y sus correspondientes anualidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones funerarias y la supervisión del cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal".

Otro de los aspectos incluidos es que "una vez se determine el estado actual y el plan, se impulsará la participación ciudadana mediante la consulta al consejo asesor de Discapacidad, consejo del Mayor y otras entidades vecinales" para que realicen sus propuestas.

Estudio de laicidad

El portavoz de EU, Roberto Rovira, aprovechó para demandar que se haga también un estudio de la laicidad de los cementerios; una solicitud que rechazaron el PP y Vox, pero que al final se incorporó al texto con el apoyo del resto de partidos.