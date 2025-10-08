Un plan y un análisis de laicidad para los cementerios de Sagunt
La falta de accesibilidad y el "abandono" denunciado por el PP llevarán a intervenir en estos espacios
La falta de accesibilidad y las deficiencias de mantenimiento que presentan los cementerios municipales de Sagunt han llevado al ayuntamiento a revisar los camposantos con tal de actuar para eliminar unas barreras arquitectónicas que se arrastran durante años, según acordaron todos los partidos en un pleno.
El grupo municipal del PP es el que propició la decisión a principios del verano tras denunciar "el estado crítico" de estos lugares, que "se han convertido en espacios inaccesibles y olvidados", debido "al abandono" así como "la falta de gestión del equipo de gobierno", dijo su portavoz, Ximo Catalán. Tras recordar las críticas que les han llegado de la ciudadanía, el popular reclamó "dignidad, accesibilidad y mantenimiento".
"Hemos visitado los camposantos para comprobar de primera mano la situación. Ambos presentan un evidente deterioro: caminos impracticables, maleza sin desbrozar, estructuras dañadas y una preocupante falta de limpieza e iluminación. Pero lo más grave es la inexistencia de medidas de accesibilidad, lo que convierte cada visita en un verdadero obstáculo para quienes simplemente quieren rendir homenaje a sus seres queridos", lamentó.
Frustración e indignación
Ximo Catalán explica que antes de dar este paso se reunieron con ciudadanos que les trasladaron "su frustración e indignación. Son personas que no pueden llegar hasta la tumba de sus seres queridos sin ayuda, por lo que acudir a visitarles se convierte en una verdadera tortura. Esta situación es inaceptable en una ciudad que presume de ser moderna, inclusiva y respetuosa con su historia y su gente", recalcó, antes de reconocer que esto afecta "especialmente personas mayores o con movilidad reducida".
Por ello, pidió en el pleno la puesta en marcha de "un plan urgente de mantenimiento y limpieza en los cementerios, realizar una auditoría del estado actual de las instalaciones y adaptar los accesos y recorridos interiores a personas con movilidad reducida”.
Sin plazos
Aunque su intención era que se fijara un plazo de cinco meses para volver a informar sobre la situación de estas tareas, finalmente ese punto se eliminó a petición del PSPV con tal de propiciar que la propuesta saliera adelante; un gesto que agradeció el alcalde, Darío Moreno, al no ver ese periodo "realista" teniendo en cuenta que "era una petición sobrevenida", dado que esto "no estaba contemplado en el presupuesto".
El acuerdo precisó que el diseño y la ejecución del plan se realizará "en colaboración con las entidades representativas de personas con discapacidad" y se establecerá "un cronograma de inversiones y plazos donde se priorice y se establezca un calendario para acometer obras urgentes de mejora en infraestructuras básicas e iluminación".
Plan regular de limpieza, desbroce y poda
Asimismo se pidió a la empresa municipal SAG que establezca "un plan regular de limpieza, desbroce, poda y control de vegetación, con la frecuencia necesaria para mantener las instalaciones en condiciones dignas y seguras durante todo el año" y se exigó "la dotación presupuestaria del plan y sus correspondientes anualidades para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones funerarias y la supervisión del cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal".
Otro de los aspectos incluidos es que "una vez se determine el estado actual y el plan, se impulsará la participación ciudadana mediante la consulta al consejo asesor de Discapacidad, consejo del Mayor y otras entidades vecinales" para que realicen sus propuestas.
Estudio de laicidad
El portavoz de EU, Roberto Rovira, aprovechó para demandar que se haga también un estudio de la laicidad de los cementerios; una solicitud que rechazaron el PP y Vox, pero que al final se incorporó al texto con el apoyo del resto de partidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar
- Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda
- Acuerdo laboral histórico en el Ayuntamiento de Sagunt
- Sagunt da el paso definitivo para restringir las viviendas de uso turístico
- Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: 'El peligro existe
- Sagunt afina su control de los tanques de tormentas y el bombeo de pluviales