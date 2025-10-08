Gigafactoría: Critican el "ocultismo" de la Generalitat en la expropiación en Sagunt para las fotovoltaicas

La incertidumbre que pesa sobre las expropiaciones previstas en Sagunt para las plantas fotovoltaicas que alimentarán a la gigafactoría de Volkswagen han desencadenado las primeras críticas en la localidad a nivel político.

Aunque Levante-EMV ha ido desgranando en los últimos días en qué estado está toda la tramitación, la falta de información oficial y directa a la ciudadanía ha llevado al grupo municipal de Compromís por Sagunt a acusar de 'ocultismo' al PP en la Generalitat en este proceso, al tiempo en que lamenta “el desprecio a los derechos de las personas propietarias de terrenos agrícolas en la partida de Montíber”, es decir, la zona de Sagunt llena en su mayoría de campos de naranjos en plena producción.

La portavoz del grupo municipal, Maria Josep Picó, cree que “hay una ausencia intolerable de transparencia en este proceso de transformación radical de nuestro territorio y paisaje, además de tratarse de un auténtico insulto a la propiedad privada de los campos. Un proceso opaco inaudito en democracia”.

Después de que la empresa impulsora de la gigafactoría, PowerCo, haya sacado a concurso los proyectos candidatos a construir la instalación eléctrica, en contra de sus planes iniciales de que lo hiciera la empresa Iberdrola, Picó incide en un aspecto: Ese proceso “se está decidiendo en Alemania, totalmente a espaldas del municipio de Sagunt, sin escuchar las demandas ciudadanas y de la Plataforma en defensa del territorio del Camp de Morvedre, de buscar lugares alternativos a Montíber”. “El futuro de nuestra tierra se está decidiendo a miles de kilómetros, una carencia de soberanía territorial que pone en entredicho la capacidad de protección y defensa de nuestro territorio, tanto por parte de la administración local como autonómica”, dice recordando que “PowerCo anunció el pasado abril que el proyecto promovido por Iberdrola no iría adelante, suponemos, entre otros motivos, por las exigencias de una declaración de impacto ambiental sin procedimiento reducido, a causa de las afecciones arqueológicas”.

Licitación a espaldas de los actuales propietarios

En cuanto al procedimiento de expropiación, la portavoz valencianista pone el acento en la falta de información y comunicación de la Generalitat Valenciana con los agricultores afectados. Según Picó: “Nos encontramos en un momento en el cual la empresa licita un proyecto fotovoltaico en unos terrenos que tienen, a estas alturas, unos propietarios que no saben qué cuantía económica van a recibir por los mismos. Desde Compromís estamos muy preocupados por los derechos de los agricultores. Como nos trasladaron desde la asociación de agricultores ASCOSA, la intención de la mayoría es vender y deshacerse de las tierras pensando en obtener un precio similar a los de los terrenos afectados por Parc Sagunt II”.

Pero, en este sentido, alerta de un detalle: El suelo destinado a ese polígono “pasó a calificarse como industrial, de ahí el precio pagado, lejos del precio que recibirán en Montíber -en caso de materializarse la expropiación- puesto que los terrenos se mantendrán como agrícola”, considera.