Morvedre entrega sus premios a la música Orpheo 2025

El Auditorio del Centro Cívico de Gilet fue el escenario este domingo de la X Gala de la Música del Camp de Morvedre. Una velada memorable, en la que se libraron los prestigiosos Premios Orpheo 2025. "El acto ha sido un éxito en todos los sentidos: participación, emoción y reconocimiento a las personas y entidades que hacen posible la música en nuestro territorio", afirmaban desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana en el Camp de Morvedre (FSMCV), organizadores del evento.

En esta edición, los galardones Orpheo recorrieron varias categorías, desde trayectorias académicas hasta reconocimientos personales, colaboración y valiosas contribuciones al movimiento musical comarcal. El Premio Orpheo Especial recayó en Daniela González Almansa, presidenta de la FSMCV; el Premio Orpheo a la colaboración fue para la Mancomunidad de les Valls, Mancomunidad de La Baronía y David Meseguer Royo; el Premio Orpheo a toda una vida dedicada a la música se le otorgó a Rafael Alandí Merí (Unió Musical d’Algímia), el mejor expediente académico grado profesional para Sergio Garfella Pérez; el mejor expediente académico grado superior para Joan Tarazona Berzosa. Además se otorgó un Premio Orpheo a los miembros de las sociedades musicales: Inma Esteve Bru, José Enguídanos Navarrete, Vicente Cabrero P. Aomer, Francisco Peña Garriga, Vicenta Martínez Torrent, Josefina Blasco Caudet, Francisco Badía Beltrán, Juan José Orón Orón, José Manuel Guerrero Reyes, Alberto Andrés Boria, Molina de Aragón, Antonio Conde Soriano, Manuel Vizcaíno Jiménez.

Un acto, cargado de sentimientos desde el inicio. "Cada entrega de premio suscitó ovaciones, lágrimas, abrazos y palabras llenas de agradecimiento. No solo los premiados, también sus familiares y el público asistente valoraron la importancia personal y colectiva de este reconocimiento. La Gala reafirmó que la música es comunidad, afecto y compromiso", añadían.El respaldo ofrecido por los ayuntamientos de la comarca quedó muy manifiesto. "Prácticamente todos los municipios estuvieron representados por su alcalde o por el regidor/regidora de Cultura, demostrando la importancia que las instituciones otorgan a las sociedades musicales como motor cultural local. Esta presencia institucional refuerza la visibilidad y legitimidad del proyecto comarcal", declaraban

Premio especial

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó con el premio Orpheo Especial, otorgado a Daniela González Almansa, presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV). "El reconocimiento pone en valor su trayectoria al frente del movimiento bandístico valenciano, marcada por su defensa constante del papel social, educativo y cultural de las sociedades musicales, así como por su compromiso con la innovación, la igualdad y la profesionalización del sector. Su figura simboliza el liderazgo y la visión de futuro que han situado a la FSMCV como un referente en todo el Estado y han reforzado la presencia de las bandas en la vida cultural de cada pueblo y ciudad valenciana", explicaban.

Durante el acto, cuatro bandas de la comarca (Associació Musical d’Alfara de la Baronía, Agrupació Músico-Cultural d’Algar de Palància, Societat Músico-Cultural d’Albalat dels Tarongers, Joventut Musical Verge de l´Estrella de Gilet) interpretaron repertorios diversos, alternando las actuaciones con las entregas de premios, y creando momentos de alta carga emotiva y sonora. Las sociedades musicales participantes pusieron el contexto artístico y simbólico al acto, haciendo que la Gala fuera tanto una ceremonia como un concierto.

Espacio de referencia

Con esta décima edición, la Gala de la Música del Camp de Morvedre se consolida como un espacio de referencia para el reconocimiento de la cultura musical local. El compromiso institucional, el apoyo de las sociedades y la implicación de la comunidad hacen que esta gala no sea solo una entrega de premios, sino una celebración de todo un movimiento. "Desde la Junta Comarcal de Sociedades Musicales agradecemos a todos los asistentes, premiados, autoridades, bandas y público en general que hicieron posible esta velada cargada de energía y sentimiento. Seguimos adelante para dar voz y visibilidad a nuestra música", terminan.