La previsión de lluvias altera la programación del 9 d'Octubre en Sagunt

La alerta amarilla por lluvias intensas y tormentas, decretada por la AEMET y el 112 CV, ha obligado al Ayuntamiento de Sagunt a modificar la programación de actos previstos para el 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

En primer lugar, se retrasa la inauguración del Mercado Medieval hasta las 11 horas, siempre condicionada a la situación meteorológica del momento. La intención del consistorio es mantener el normal desarrollo del Mercado Medieval, cuyo cierre está previsto el domingo 12, a las 23 horas. No obstante, podrán producirse alteraciones en las recreaciones y actividades previstas, en función del clima.

“Hemos decidido posponer la apertura del Mercado Medieval, dado que las previsiones nos indican que a las 11 horas la posibilidad de lluvia es menor”, ha explicado la concejala de Cultura, Ana María Quesada. “Si en algún momento, las condiciones meteorológicas impidieran que el Mercado y sus actividades pudieran llevarse a cabo, lo comunicaremos de inmediato”, ha añadido.

Preparativos del mercado en años anteriores. / Ayuntamiento de Sagunt

Dansaes en espacios cerrados

Por otra parte, sí que quedará suspendida la mascletà prevista para las 14 horas, y la posterior comida popular, a cargo de la AC Falla La Victoria, quien también ha cancelado el festival musical y la instalación de gastronetas (food trucks) que estaban previstos para el próximo sábado 11.

En cuanto a las dansaes, l'Associació Cultural Els Fallers y el Grup de Danses de Morvedre han trasladado sus actuaciones a espacios cerrados. En el caso de Els Fallers, será a las 18:30 horas en la Casa de Cultura de Port de Sagunt. Con respecto al Grup de Danses de Morvedre realizarán su espectáculo a las 19:30 horas en el Centro Cultural Mario Monreal.

Nueva fecha para la orquesta Panorama

Otro de los platos fuertes de la jornada, la actuación de la orquesta Panorama, queda aplazado. El Ayuntamiento de Sagunt anunciará próximamente una nueva fecha en la que se realizará el evento. “Tomar esta decisión no es sencillo, sabemos que muchas personas tenían ganas de disfrutar de la orquesta, pero es lo más sensato”, ha expresado la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, quien ha agradecido “la comprensión y colaboración tanto de las federaciones de peñas de Sagunto y de Puerto de Sagunto como de la ciudadanía”.

“No podemos comprometer la seguridad ni de los profesionales que trabajan en el show de la orquesta Panorama ni de las personas asistentes. Según nos informan, la noche del jueves hay una alta probabilidad de lluvias en el municipio, que podrían ir acompañadas de tormenta, granizo o fuertes rachas de viento”, ha añadido Sánchez.

Entrega de las Medallas