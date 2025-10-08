Más que dos refugios felinos en Sagunt

Las discrepancias a la hora de definir un refugio felino no impidieron que el pleno de Sagunt aprobara por unanimidad su construcción y la reclamación de ayudas tanto a la Generalitat como a la Diputació de València para la protección de la población de gatos.

Iniciativa Porteña llevó esta propuesta, en cumplimiento del proyecto ganador de la primera edición de los presupuestos participativos, que debería ejecutarse a lo largo de este año con 75.000 euros. "Esta no es una cuestión política -apuntó el segregacionista, Manuel González- sino de humanidad y sensibilidad animal".

Votación plenaria. / Ayuntamiento de Sagunt

Frente a las acusaciones desde la oposición por la falta de trabajo para avanzar en esta materia, el concejal de Sanidad, Javier Timón, enumeró los avances impulsados desde el ayuntamiento durante los últimos meses.

Avances

"Se ha aprobado un reglamento de gestión, se ha mejorado el censo de colonias felinas, se ha adaptado el plan CER (captura, esteralización y retorno) a la nueva legislación", además de darse luz verde al "plan de atención veterinario y al programa de voluntariado y formación", además de asignarse un agente tutor, así que "ahora es el momento de implementar las infraestructuras", según el socialista.

El edil también precisó "hay que favorecer la convivencia ciudadana, que en algunos puntos se está viendo perjudicada", así que avanzó que el proyecto municipal pasa por instalar casetas para gatos en la plaza Amelia Dolz de Almardà y el parque del Agua del norte del Palància.

Esfuerzo real

Frente a estas palabras, González lamentó que "se deje desprotegida una parte muy importante como es el Puerto, donde hay muchas colonias", al tiempo que señaló que las infraestructuras planeadas "son parches, no lo que yo considero un refugio, que es un lugar de acogida donde se pueda llevar y atender a los gatos en situaciones extremas. Se necesita un esfuerzo real para solucionar esta cuestión".

El segregacionista mostró su "decepción", pero aceptó las enmiendas socialistas para apelar a las ayudas de las instituciones superiores y conseguir así que la moción se aprobara por unanimidad.

Ejemplo de Canet

Las críticas también llegaron desde Vox, que exigió el cumplimiento del proyecto aprobado en los presupuestos participativos, y el PP, que puso como ejemplo Canet d'en Berenguer, donde "hay unas casetas de madera, que tampoco creo que cuesten tanto y haga falta esperar a un proceso participativo", en palabras de su portavoz, Ximo Catalán. Este "estirón de orejas" se completó con la exigencia de que "se pongan a trabajar, porque no es tan complicado hablar con las asociaciones, conseguir las autorizaciones y regular este situación", insistió el popular.