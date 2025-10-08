Sagunt reconoce a su Policía Local y a la de tres localidades afectadas por la dana

La Policía Local de Sagunt ha reconocido hoy el trabajo de 18 miembros del cuerpo y la colaboración de un ciudadano. Pero también ha distinguido los cuerpos de Policía Local de algunos municipios afectados por la DANA. Concretamente, los de Alfafar, Utiel y Benetússer, en presencia de la alcaldesa de esta última localidad, Eva Sanz, quien también ha tomado la palabra.

El gesto ha tenido lugar dentro del acto realizado en la Alameda del Consell por la festividad de san Miguel, patrón de la Policía Local ; un evento previsto para el pasado 29 de septiembre, pero que cambió de fecha por la alerta roja activa ese día.

Reconocimientos

En él, se han entregado diplomas a dos agentes jubilados este año por la dedicación de una vida al servicio ciudadano y su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y libertades públicas. También ha finalizado su servicio activo Ragnar, el pastor alemán adscrito a la unidad canina, experto en detección de sustancias estupefacientes. Además, se ha hecho entrega de medallas por cumplir veinticinco años al servicio de la Policía Local a cuatro agentes.

Del mismo modo, se han entregado 11 felicitaciones públicas y una mención a un ciudadano que ha destacado notablemente colaborando con la Policía Local de Sagunt. También se ha reconocido al Tercer Batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su colaboración en distintas actividades con la Policía Local de Sagunt y, especialmente, con la exigente formación en los cursos de salvamento y socorrismo acuático.

Así ha transcurrido el acto institucional de la Policía Local en el Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Benetússer y la dana

La alcaldesa del Ayuntamiento de Benetússer, Eva Sanz, ha aprovechado su intervención para agradecer a Sagunt el haber sido "uno de los primeros pueblos con los que pudieron contar" tras las inundaciones de la dana de 2024: "En esos momentos difíciles son este tipo de gestos los que valen. Recuerdo sobre todo el cariño porque, además de enviar recursos materiales y humanos, la ayuda también consistió en apoyarnos y hacernos sentir que no estábamos solos”.

Sanz ha terminado sus palabras refiriéndose concretamente a la Policía Local de Sagunt: "No hay mejor homenaje que el reconocimiento sincero de quienes en un momento crítico encontramos en todos vosotros un refugio y un apoyo. Gracias por demostrar que la fuerza de un pueblo no está solo en sus recursos, sino en su capacidad de compartirlos".

La alcaldesa de Benetússer, en su intervención. / Daniel Tortajada

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha asegurado que la Policía Local es “el rostro humano de la seguridad, la mano tendida en un momento difícil, la voz que calma en medio de la incertidumbre”. Además, ha destacado su trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “porque la seguridad ciudadana es una tarea compartida que requiere coordinación, confianza mutua y un objetivo común, que no es otro que proteger a la ciudadanía”.

El primer edil también ha resaltado la labor de la Policía Local de Sagunto en la DANA de octubre de 2024, para que la que nadie “dudó en movilizarse para estar al lado de quienes más lo necesitaban”. “El principal cuerpo que capitaneó la respuesta, quienes abrían y cerraban nuestras caravanas, quienes más tiempo estuvieron presentes de forma ininterrumpida en la zona cero, esos fuisteis la Policía Local”, ha manifestado.

Apoyo del gobierno local

El acto ha comenzado con el Himno Oficial de la Policía Local de Sagunt. Seguidamente, se ha llevado a cabo el pase de revista por parte del alcalde de Sagunt, Darío Moreno; y el comisario principal de la Policía Local de Sagunto, Rafael de Manuel. A continuación, el alcalde, la delegada de Policía Local, María José Carrera, y el comisario principal jefe han entregado los reconocimientos.

"El mayor apoyo"

El comisario principal de la Policía Local de Sagunt, Rafael de Manuel, ha asegurado que en sus 22 años de servicio desempeñando la jefatura local de esta población no ha conocido un apoyo a la Policía Local como el demostrado por el actual equipo de gobierno con hechos como "la convocatoria de oposiciones con las que completaremos casi en su totalidad la plantilla, así como el considerable incremento de materiales para mejorar el servicio y la reforma de las dependencias policiales con la que dignificaremos el trabajo que realizamos".

El comisario principal de la Policía Local de Sagunt también ha agradecido "la confianza y el cariño" que el vecindario del municipio deposita en la Policía Local: "Les recordamos que estamos a su servicio y trabajamos por y para ustedes. Es un orgullo y un honor, prometemos no defraudarles".

"Pase de revista"

El acto, que ha comenzado con el Himno Oficial de la Policía Local de Sagunt, ha incluido un pase de revista por parte del alcalde y el comisario principal. A él han asistido tanto autoridades otros ediles y representantes de la sociedad civil saguntina.