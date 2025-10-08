Desalojan la oficina de Correos del Port de Sagunt

Un incidente registrado esta mañana en la oficina de Correos del Port de Sagunt ha obligado a desalojar el local y a intervenir a efectivos del Consorcio de Bomberos.

Todo ha ocurrido sobre las 11,30 horas, cuando de un paquete que manejaba una trabajadora ha empezado a salir un sospechoso líquido que, poco después, ha generado un humo que provocaba problemas de irritación ocular e incluso se ha calentado.

Esto ha llevado a activar el protocolo de seguridad que tiene la empresa y a desalojar las instalaciones; algo sin precedentes en la oficina, como ha podido saber Levante-EMV.

Efectivos de bomberos y el sargento del parque de Sagunt han acudido y han confirmado que se trataba de un paquete con una garrafa de veinte litros de hipoclorito sódico puro. Por ello, han aplicado medidas de contención para frenar el escape y han depositado el paquete al exterior, en una zona de seguridad balizada, como explican desde el Consorcio.

Ventilación

Los bomberos siguen de forma preventiva a la zona y están a la espera de una empresa gestora de residuos, que se encargará del paquete. Los bomberos también tienen previsto realizar medición en el interior de la oficina para comprobar que se ha eliminado del todo la presencia de gases, después de ventilar el local para garantizar la seguridad.

El suceso se ha producido en una de las principales avenidas del Port de Sagunt y ha causado gran expectación.