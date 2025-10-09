TRIBUNA
El 9 d’Octubre: una diada per al Camp de Morvedre
Albert Llueca Secretari Local de Compromís per Sagunt
El 9 d’Octubre és la data que commemora l’entrada de Jaume I a la ciutat de València en 1238, i amb ella, la fundació del Regne de València. És una jornada que, més enllà de la celebració històrica, ha esdevingut símbol de la identitat valenciana. Però sovint, aquesta commemoració es viu des d’una perspectiva centralista, oblidant que el País Valencià és un mosaic de comarques amb realitats diverses. El Camp de Morvedre, amb Sagunt com a capital històrica, mereix un lloc destacat en aquesta diada.
Sagunt és una ciutat amb una càrrega simbòlica i històrica que va molt més enllà del que sovint se li reconeix. Abans que Jaume I entrara a València, ja havia passat per terres morvedrines, consolidant aliances i estratègies. El castell de Sagunt, les restes romanes, les alqueries de la Baronia, tot conforma un paisatge que parla de resistència, de cultura i de valencianitat. El Camp de Morvedre no és un escenari secundari en la història del Regne de València, sinó part activa del relat.
Tanmateix, el 9 d’Octubre es viu majoritàriament des de València ciutat, amb actes institucionals, desfilades i manifestacions. A les comarques, la celebració pren altres formes, més arrelades al territori. Al Camp de Morvedre, la diada és una oportunitat per recordar que la identitat valenciana no es construeix només des del cap i casal, sinó també des dels pobles que mantenen viva la llengua, les tradicions i la memòria. És una jornada per reivindicar el paper de les comarques en la construcció del País Valencià.
La comarca ha estat històricament un espai de pas, de confluència, però també de resistència.
Des de les lluites obreres a la Sagunt industrial fins a les reivindicacions patrimonials actuals, el Camp de Morvedre ha demostrat una capacitat de mobilització i de defensa del seu territori. El 9 d’Octubre hauria de ser també una data per denunciar les mancances que pateix la comarca: la falta d’inversió en infraestructures, la precarietat laboral, la desprotecció del patrimoni, la invisibilitat de les zones rurals.
Transformacions importants
És cert que la comarca ha viscut transformacions importants en les darreres dècades. El creixement urbanístic, la diversificació econòmica, l’arribada de nous habitants han canviat el paisatge i la realitat social. Però aquestes transformacions no han anat sempre acompanyades d’una planificació adequada ni d’un respecte pel patrimoni històric i natural. El 9 d’Octubre hauria de ser també una jornada per reflexionar sobre quin model de comarca volem per al futur.
Celebrar la diada al Camp de Morvedre és apostar per un model de territori que siga sostenible, arrelat i amb capacitat de decidir sobre el seu futur. És defensar l’educació en valencià, la cultura local, el comerç de proximitat, la protecció del medi ambient. És exigir que les polítiques públiques tinguen en compte les realitats comarcals i no es limiten a una visió centralista.
Donar veu a les comarques
La identitat valenciana és plural, diversa i territorialment rica. El Camp de Morvedre, amb la seua història, la seua cultura i la seua gent, forma part essencial d’aquesta identitat. El 9 d’Octubre hauria de ser una jornada per reconéixer aquesta pluralitat i per donar veu a les comarques que sovint queden al marge del relat oficial.
Des de Sagunt fins a Torres Torres, des de Canet fins a Quartell, el Camp de Morvedre celebra, reivindica i construeix. Perquè el futur del País Valencià també passa per ací. El 9 d’Octubre no és només una efemèride històrica, sinó una oportunitat per fer sentir la veu de la comarca, per reclamar el seu lloc en el mapa polític, cultural i social del País Valencià.
És una jornada per recordar que la història no es fa només des dels palaus, sinó també des dels carrers, des dels pobles, des de les comarques que mantenen viva la flama de la identitat. El Camp de Morvedre té molt a dir, i el 9 d’Octubre és el moment de dir-ho amb força.
