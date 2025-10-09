Alertan de la "situación límite" en el Hospital de Sagunt ante la falta de personal administrativo

La Sección Sindical de CCOO en el Departamento de Salud de Sagunt denuncia "la situación límite" que atraviesa el Servicio de Personal del Hospital de Sagunt, tras las incorporaciones masivas de profesionales derivadas de los procesos de estabilización, traslados y concursos de méritos, por eso exigen incorporaciones inmediatas.

El sindicato recuerda que ya el pasado 26 de julio advirtió tanto a la Gerencia del Hospital de Sagunt como a la Conselleria de Sanidad de la necesidad urgente de reforzar la plantilla del Servicio de Personal, ante la previsión del incremento de carga de trabajo. En aquel momento, y tras las reuniones mantenidas, "la Gerencia comunicó que no existía presupuesto para la contratación de refuerzos", explican desde CCOO.

A día de hoy, "la situación ha empeorado considerablemente con los trámites que ha supuesto la incorporación de más de 200 enfermeras, con los correspondientes ceses, contrataciones y gestiones administrativas. En breve, llegarán más de 100 TCAE y otras categorías profesionales, hasta final de año. En definitiva, la carga de trabajo se ha triplicado, mientras la plantilla administrativa sigue siendo la misma", lamentaban.

Riesgo

CC OO advierte que "esta situación pone en riesgo tanto la calidad de la gestión como la salud del personal administrativo, que lleva meses soportando jornadas intensas y altos niveles de estrés".

El sindicato recuerda que, conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la Administración está obligada a proteger la seguridad y salud de los trabajadores,haciendo hincapié en los riesgos psicosociales derivados de la sobrecarga y el estrés laboral.

“No se puede sostener una carga de trabajo de este calibre sin consecuencias,la falta de refuerzos además de comprometer la gestión, pone en riesgo la salud física y mental de nuestro personal”, ha señalado Minerva Almor Ruiz, secretaria general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios en Camp de Morvedre y Alto Palancia.

Por ello, el sindicato exige el refuerzo inmediato del Servicio de Personal así como la adopción de medidas compensatorias que garanticen una carga laboral asumible y unas condiciones de trabajo seguras.

Este diario se ha puesto en contacto con la conselleria de Sanidad, sin obtener respuesta.