Canet estudia alternativas para reconducir el agua de lluvia en episodios extremos

Los episodios de lluvias torrenciales y danas de los últimos años han llevado a Canet d'en Berenguer a estudiar varias soluciones para aliviar el agua que circula en superficie y minimizar así el riesgo de inundaciones en determinadas zonas de la localidad.

Una de las primeras propuestas se puso encima de la mesa después del temporal que asoló la costa de Morvedre en 2021, destrozos provocados por el agua y el viento que arañaron varios metros de playa en Canet, como pudo comprobar en su visita al municipio la consellera de Justicia e Interior, en aquel entonces, Gabriela Bravo, quien también estuvo en el Port de Sagunt.

Tras lo ocurrido, el equipo de gobierno de Pere Antoni, alcalde de Canet, planteó la posibilidad de construir un tanque de tormentas con el objetivo de absorber el agua de lluvia con mayor rapidez, reducir la presencia de esta en superficie y minimizar el riesgo de inundaciones.

Sin embargo, el alto coste económico que conllevaba el proyecto, que rondaba los casi siete millones de euros y la falta de financiación, truncaron tal alternativa.

Otras soluciones

Ahora, el ayuntamiento de Canet sigue inmerso en la búsqueda de nuevas soluciones para paliar esta situación que afecta sobre todo a la zona de la playa, que cuenta con algunas zonas por debajo del nivel del mar, pero también para el núcleo pueblo. "Ya no se trata de que los colectores se nos queden pequeños, sino que no están diseñados para recoger tantos litros de agua en tan poco tiempo", explican desde el ayuntamiento. Esto hace que sacar esa agua al mar suponga "un sobre coste y muchos recursos, ya que antes se exige una depuración pese a ser de lluvia, dada la escorrentía", explica el alcalde.

Antes esta coyuntura, el ayuntamiento estudia otra alternativa, que pasaría por abrir nuevas salidas de pluviales al río, una "solución más eficiente", adelantaba el presidente de la corporación.

El proyecto se iniciaría por la zona sur, la más pegada al río, desde el Club Náutico Puerto Siles y el residencial Gran Canet, el colego británico... "Lo ideal sería instalar dos colectores por las principales avenidas" y que estos facilitaran las salidas de las aguas pluviales al río Palancia. Sin embargo, esta opción está todavía en estudio y "hay que perfilarla, pero la intención como solución está clara que debe pasar por el río. De esta manera se aliviaría toda el agua en superficie que circula por el municipio y se evitarían posibles inundaciones", explica Antoni.