Descubre a la deportista porteña que no tiene rival en su categoría

La halterófila de referencia del Port de Sagunt, Alicia Munuera, sigue sumando éxitos a un palmarés que no deja de crecer. Tras proclamarse subcampeona de España sub-17 hace unos meses, la atleta del Valencia Club Halterofilia ha vuelto a subirse a lo más alto del podio, esta vez en Cullera como campeona de España sub-15 en la categoría de más de 69 kilos.

Con solo 15 años, Munuera demostró una vez más su clase y ambición. En el movimiento de arrancada, realizó dos intentos válidos de 59 y 65 kilos, quedándose a las puertas de los 71 kilos en su tercera tentativa. En cualquier caso, consiguió la medalla de oro con 7 kilos de ventaja sobre la segunda.

Intento de récord

Pero donde realmente brilló fue en los dos tiempos, con levantamientos válidos de 79 y 86 kilos, que también le reportaron el escalón más alto del podio. En un alarde de confianza, en su tercer y último intento se atrevió con el récord de España de la categoría, establecido en 92 kilos, que finalmente no pudo levantar.

Alicia fue el gran estandarte del equipo valenciano. / Levante-EMV

Con el tercero oro en el total olímpico al sumar los 151 kilos, 18 más que su más inmediata perseguidora, la deportista porteña dejó patente su mentalidad de campeona y su constante búsqueda de la superación.

Triunfo colectivo

Este triunfo individual tuvo un brillante reflejo colectivo, ya que Alicia fue una pieza fundamental para que la selección valenciana de halterofilia se alzara con la victoria por equipos por delante de Madrid, al sumar 492,77 puntos.

Próximo reto

Sin apenas tiempo para celebrar, la promesa del deporte español ya tiene la vista puesta en su siguiente reto, ya que este sábado compite en el autonómico júnior, una cita en la que se medirá a rivales de mayor edad. En esta categoría para menores de 20 años también se prepara para el Campeonato de España, que se disputará entre el 15 y el 16 de noviembre en Zarautz.