Elegida la consultora que dirigirá las obras en las playas del norte de Sagunt y Canet
La secretario de Estado de Medio Ambiente se ha decantado por una empresa sevillana para hacer el seguimiento de la regeneración del litoral norte de Morvedre
La atención de los procedimientos de licitación de los grandes proyectos, como la regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d’en Berenguer, suele centrarse en las obras, pero en intervenciones medioambientales como esta también resulta muy importante acertar con la elección de la consultora que se encarga de hacer el seguimiento de la actuación.
La secretaría de Estado de Medio Ambiente ya tiene más avanzada esta parte, para la que reservó 990.000 euros, con la inclusión también de este servicio para las intervenciones previstas en los litorales de Sueca y Cullera.
Dos ofertas
Además de tratarse de un presupuesto sensiblemente inferior, otra cuestión que ha acelerado este contrato es que apenas dos empresas presentaron oferta, entre las que la mesa especial de expedientes del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) ya ha elegido a Geser Ingenieros, una consultoría cuya sede se encuentra en Sevilla.
La diferencia con la otra plica es de apenas 3.500 euros y eso es lo que ha decantado la adjudicación, ya que ambas alcanzaron una puntuación perfecta en sus condiciones técnicas.
Proyectos destacados
Entre los trabajos de los que la firma andaluza presume en su página web destacan las asistencias técnicas al desarrollo del plan de prevención de catástrofes de la presa de Guadalcalcín II, el abastecimiento en alta a la zona norte de Málaga, el sistema de saneamiento y depuración de Cáceres, así como varias estaciones depuradoras en Puerto Real, Isla Mayor, Campillo del Río o Grazalema.
Trabajos
Entre las tareas encomendadas durante la regeneración del litoral norte del Camp de Morvedre también se incluyen la coordinación en materia de seguridad y salud, así como la dirección ambiental de la obra.
