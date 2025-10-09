El mercado medieval abre sus puertas en Sagunt

La lluvia dio una tregua este jueves por la tarde y permitió la inauguración del Mercado Medieval en Sagunt, a las 17 horas como estaba previsto, después de un reajuste horario a causa de la alerta naranja. Un evento que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la programación del 9 d’Octubre de Sagunt y que estará abierto al público hasta el próximo domingo, 12 de octubre a las 23 horas, en la Plaza Mayor y calles adyacentes.

Instantes tras la recreación en el mercado medieval. / Daniel Tortajada

Evento

Decenas de paradas con productos artesanales, alimentación, herbolarios, juguetes y decoración se dan cita en este mercado que tiene a Jaume I de protagonista, como ha podido comprobarse en la teatralización que se ha llevado a cabo en la inauguración, a la que no ha faltado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno y la concejala de Cultura, Ana María Quesada, además de otros concejales y concejalas de la corporación municipal; las Falleras Mayores de FJFS, Ana Martínez y Noa Barea, acompañadas por el presidente y el vicepresidete de cultura, así como representantes de otras entidades sociales y festivas.

Además de los stands propios del mercado, la cita medieval se completa con la animación de carrer y la música, presentes durante estos cuatro días.