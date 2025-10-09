Dos ofertas temerarias ralentizan la regeneración de las playas del norte

Como se podía esperar en la licitación de un contrato que supera los 67,7 millones de euros, el procedimiento para elegir a la empresa encargada de la regeneración de varias playas de la provincia de València, entre las que se encuentran las del norte de Sagunt y Canet d’en Berenguer, se ha encontrado con contratiempos que se han traducido en alguna demora más de las que ya arrastra esta reclamada intervención.

La última se centra en la temeridad económica de dos de las cuatro ofertas recibidas por la secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el órgano encargado de la contratación de las obras. La más baja apenas supera los 42,6 millones de euros, que para el litoral del Camp de Morvedre supondrían cerca de 17,6 millones de euros, teniendo en cuenta las estimaciones de la dirección general de la Costa y el Mar, que calcula que el trasvase de los 1,2 millones de metros cúbicos de arena a las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet es el 41,2 % del total del proyecto licitado.

Última mesa especial

El 11 de septiembre se reunió la mesa especial de los expedientes del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) para declarar temeraria tanto esta oferta como otra que apenas es unas decenas de miles de euros más alta. En estos casos, el procedimiento dicta que se debe dar un plazo a las empresas para justificar que serán capaces de ejecutar el conjunto de la intervención con el montante que han reflejado en la documentación y así sigue, ya que no se han reportado novedades, al menos en la plataforma de contratación del Estado.

Playa de la Malvarrosa de Sagunt. / Daniel Tortajada

Sobre la cuestión económica resulta significativa la gran diferencia entre estas dos plicas y las otras dos que han concurrido el concurso, que oscilan entre los casi 23 millones de euros y los 22,4 millones, aplicado ya el porcentaje reservado para la intervención en el litoral norte del Camp de Morvedre. De esta forma, la distancia entre la mejor oferta económica y la peor supera los 5,4 millones de euros, solo en la parte concerniente a las playas Sagunt y Canet.

Contaminación

Otro detalle al que ha tenido acceso Levante-EMV se refiere a la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera como consecuencia del desplazamiento de la arena desde Cullera a la comarca, cerca de 45 kilómetros. Y en este caso no hay que aplicar ningún porcentaje, ya que las plicas precisan las toneladas previstas para cada una de las operaciones del contrato. En esta variable, las empresas también presentan números muy dispares, especialmente una, que está entre las más caras y estima la emisión de apenas 700 toneladas de CO 2 . Entre las baratas se destaca la más contaminante, con casi 4.500 toneladas de CO 2 , que equivale al consumo eléctrico anual de cerca de 3.000 hogares o a la conducción de un vehículo de gasolina durante 36 millones de kilómetros.

Celeridad

Mientras se resuelve el procedimiento, el nerviosismo en Sagunt aumenta, al tener muy presente el próximo verano como fecha límite para al menos iniciar las actuaciones, si no se quiere poner en riesgo la inyección europea para llevar adelante la reclamada intervención. La presidenta de la Asociación Vecinal de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, volvió a evidenciar esta intranquilidad en la última sesión plenaria, en la que su presencia se ha convertido en habitual para reclamar celeridad a la hora de elegir la empresa, firmar el contrato e iniciar las maniobras para trasvasar la arena desde el banco submarino frente a las costas de Cullera.