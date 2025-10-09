Recorrido visual y sonoro del toque de campanas en Sagunt
Los 20 años de la colla de Campaners de Morvedre centran la exposición que se puede ver estos días en la Sang
Albert Vidal
Una de sus tradiciones más sonoras y arraigadas en Sagunt ha recibido un pequeño homenaje con la inauguración de la exposición ‘La voz de un pueblo’. La ermita de la Sang ha acogido esta puesta en valor del trabajo de la Colla de Campaners de Morvedre en su 20 aniversario.
La iniciativa ha sido impulsada por la Mayoralía del año y el acto ha contado con la presencia de la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, así como representantes de diversas asociaciones culturales, cofrades y vecinos en general.
Un recorrido por la historia sonora del Camp de Morvedre
La exposición, que permanecerá abierta hasta el 26 de octubre, ofrece a los visitantes un recorrido visual, táctil y sonoro por el toque manual de campanas, tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A través de fotografías históricas, objetos, maquetas, grabaciones y testimonios, la muestra ha explicado cómo las campanas han acompañado durante siglos los ritmos de la vida comunitaria en la comarca.
“El toque de campanas no es solo sonido: son raíces, son identidad, son la voz compartida de generaciones”, dijo el clavario del año, Gonzalo Escrig, durante su intervención en la inauguración. “Esta exposición no solo nos invita a recorrer veinte años de historia, es una invitación a escuchar con el corazón”, añadió.
Interactividad
Entre los elementos más destacados, la muestra ha incluido una maqueta del campanario de Estivella y una colección de campanas originales cedidas por la Colla de Campaners de Ontinyent, que han permitido apreciar de cerca su valor material e histórico. También se han expuesto vestimentas tradicionales, herramientas y equipos de seguridad utilizados por los campaneros.
“Hemos diseñado un espacio interactivo para que el público pueda aprender verdaderamente cómo se toca una campana y el trabajo que conlleva”, ha explicado el mayoral y organizador de la exposición, Josep Ripollès, quien ha invitado a los asistentes a tocar, escuchar y descubrir los distintos tipos de toques —festivos, fúnebres o de alarma— mediante vídeos, audios y explicaciones guiadas.
