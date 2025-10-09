Sagunt entrega sus medallas de plata con una mirada en las víctimas de la dana

El Ayuntamiento de Sagunt ha hecho entrega de las Medallas de plata de la Ciudad en el acto institucional por el 9 d'Octubre, que se ha celebrado este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal. Distinciones que han recibido Victoria Civera, Marcelo Cuadros, Antonio Cosín y Ana Camarasa en reconocimiento a sus aportaciones a la sociedad y al engrandecimiento del nombre del municipio.

En el caso de Victoria Civera, pintora y escultora internacional, nacida en Port de Sagunt, empezó a ser conocida en la década de los ochenta dentro del ámbito artístico del action painting. Alterna fotografía, fotomontaje y pintura, y su repertorio iconográfico actual se vuelca en el ámbito de la imagen femenina y reflexiona sobre el papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas. En 2005 expuso en el edificio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en 2018, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, su escultura Blanquita (2008) formó parte de la exposición El poder del arte, mediante la cual las obras procedentes del Museo Reina Sofía se ubicaron en el Congreso y el Senado. Sus obras se han expuesto en galerías de Francia, Bélgica, Estados Unidos e Italia.

Marcelo Cuadros Ginel, es el actual presidente de la Asociación de Comerciantes de Puerto y Sagunto (ACPS), entidad a la que lleva ligado ya 47 años, y cuyo máximo cargo ocupa desde 1992. Aunque nació en Puente de Génave, Jaén, llegó a Port de Sagunt con sólo 16 años en busca de trabajo en la industria siderúrgica local. Pronto empezó a trabajar de aprendiz de carpintero en la ampliación del muelle del puerto, compaginando esta ocupación como discípulo de peluquero. Su participación en la lucha por la defensa de la cabecera siderúrgica es uno de los aspectos más destacables que le hacen merecedor de esta medalla.

Las imágenes de la entrega de Medallas Ciutat de Sagunt / Daniel Tortajada

Por lo que respecta a Antonio Cosín Mares, es uno de los mejores delineantes, proyectistas, dibujantes y pintores que ha dado la ciudad de Sagunt. Nacido en el Port, fue con sólo 13 años, el primer alumno de Antonio Michavila cuando éste volvió de América. Desde muy temprana edad participó en prestigiosas exposiciones y acaparó numerosos premios. En los años sesenta creó el Grupo Gotaces y más adelante también el Grupo Etra. A lo largo de su dilatada carrera ha trabajado para la agencia de publicidad Publips y ha compaginado su profesión de proyectista con la publicidad, el cómic y la ilustración de libros y otras publicaciones. Asimismo, ha creado cursos de dibujo y pintura y fundó el certamen Ciudad de Sagunto. Además de haber ilustrado numerosos libros, es el autor de los dibujos de numerosos libros de fiestas y fallas.

Ana Camarasa Belmonte es actualmente catedrática de Geografía Física en la Universitat de València, donde se doctoró en 1992. Nacida en Port de Sagunt, dirige el Grupo de Hidrología Mediterránea, que estudia crecidas en sistemas fluviales efímeros mediterráneos. Ha liderado diversos proyectos I+D+i sobre riesgo de inundación, episodios de lluvia intensa y elaboración de cartografía de peligro y vulnerabilidad. Además, desde 2017 coordina un convenio de investigación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias. También trabaja en la actualización del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas y ha participado en el desarrollo del Mapa Integrado de Peligro de Inundación de la Comunidad Valenciana, que armoniza la cartografía del Patricova y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Asimismo, colabora en la investigación por la dana que en octubre de 2024 afectó gravemente a la provincia de Valencia.

Discurso institucional

Además de las medallas , el acto ha contado con el tradicional discurso institucional del 9 de Octubre, a cargo del alcalde, Darío Moreno en el que no han faltado los elogios hacia esta tierra. “Día de los enamorados de nuestra tierra, un día grande, como un latido compartido entre mares, montañas y huertas, en el que celebramos nuestra identidad y nuestra unión”. El primer edil también ha dedicado unas palabras a los verdaderos protagonistas del evento: “A ti, Victoria, la mirada que rompe fronteras; Marcelo, pilar de nuestro comercio; Antonio, pintor de historias y memoria industrial; Ana, defensora de la ciencia que nos protege”.

Por otro lado, el alcalde ha recordado “la herida que todavía nos hace daño”, la dana de octubre de 2024, así como la solidaridad del consistorio, las empresas y la sociedad saguntina ante esta tragedia. “Tenemos que recordar a los que ya no están, abrazar a los que perdieron tanto y reafirmar nuestra voluntad de continuar construyendo juntos y juntas, más fuertes, un mejor futuro”, víctimas por las que se ha guardado un minuto de silencio.

“Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres”, ha afirmado el primer edil de Sagunt citando la famosa frase de Joan Fuster. A continuación, ha demandado al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana que “cumplan sus compromisos” con el pueblo valenciano, así como con Sagunt. El alcalde también ha mencionado “la responsabilidad ineludible” que tienen con la democracia y ha enunciado la siguiente reflexión sobre Gaza: “No podemos olvidar que cuando ignoramos lo que sucede en una parte del mundo, no pasará mucho tiempo hasta que llegue a las puertas de nuestras casas”.

El acto, que ha sido presentado por la periodista María José Gimeno, ha contado con la presencia de los concejales y las concejalas de la Corporación Municipal. Además, han acudido miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y Guardería Rural y las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) acompañadas del presidente y el vicepresidente general. También han asistido los presidentes de las asociaciones de comerciantes del municipio, miembros de las casas regionales y de asociaciones locales.