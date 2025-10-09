El scooter da a Sagunt dos campeones de España más
El favorito Eric Miñana (U-12) y la debutante Alicia Carrasquer se alzaron con la medalla de oro en el Prat de Llobregat
La localidad catalana del Prat de Llobregat fue el escenario del Campeonato de España de scooter freestyle en la modalidad de street, con protagonismo muy destacado del Diverse Team del Port de Sagunt. Con representación en las cuatro categorías, dos de ellas coronaron como grandes triunfadores a Eric Miñana (U-12), que hizo valer su condición de máximo favorito, y la debutante Alicia Carrasquer.
El presidente del club, Carlos López, reconoce sobre la categoría femenina que "aún está muy lejos del nivel de participación de la masculina", aunque muestra su confianza en que Alicia se convierta en una referencia para las niñas que quieren empezar en esta modalidad.
Título revalidado
Eric, por su parte, revalidó el título cosechado el pasado año en San Vicente del Raspeig, pese a que el nivel en esta categoría "ha subido considerablemente", añade López. El rider del Diverse Team realizó dos rondas finales de un "altísimo nivel" que le permitieron ponerse en cabeza de la clasificación desde el primer momento.
Guinda de oro
La guinda la puso con el oro en el best-trick, donde le sobró el tercero de los intentos, ya que con el segundo logró una puntuación de 119.33 sobre 150, que no superó ninguno de sus rivales. Tras este doblete, Eric Miñana afronta la temporada que viene el paso a U-16, donde tendrá que demostrar que continúa creciendo a nivel deportivo para enfrentarse a riders hasta tres años mayores que él.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojan la oficina de Correos del Port de Sagunt
- Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar
- Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda
- Acuerdo laboral histórico en el Ayuntamiento de Sagunt
- Sagunt da el paso definitivo para restringir las viviendas de uso turístico
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Este es el motivo por el que Sagunt despunta en el mercado inmobiliario valenciano
- El proyecto de columpio gigante arranca en Algímia d'Alfara con casi medio año de retraso