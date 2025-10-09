El scooter da a Sagunt dos campeones de España más

La localidad catalana del Prat de Llobregat fue el escenario del Campeonato de España de scooter freestyle en la modalidad de street, con protagonismo muy destacado del Diverse Team del Port de Sagunt. Con representación en las cuatro categorías, dos de ellas coronaron como grandes triunfadores a Eric Miñana (U-12), que hizo valer su condición de máximo favorito, y la debutante Alicia Carrasquer.

Dos riders junto al presidente. / Diverse Scooter Team

El presidente del club, Carlos López, reconoce sobre la categoría femenina que "aún está muy lejos del nivel de participación de la masculina", aunque muestra su confianza en que Alicia se convierta en una referencia para las niñas que quieren empezar en esta modalidad.

Título revalidado

Eric, por su parte, revalidó el título cosechado el pasado año en San Vicente del Raspeig, pese a que el nivel en esta categoría "ha subido considerablemente", añade López. El rider del Diverse Team realizó dos rondas finales de un "altísimo nivel" que le permitieron ponerse en cabeza de la clasificación desde el primer momento.

Guinda de oro

La guinda la puso con el oro en el best-trick, donde le sobró el tercero de los intentos, ya que con el segundo logró una puntuación de 119.33 sobre 150, que no superó ninguno de sus rivales. Tras este doblete, Eric Miñana afronta la temporada que viene el paso a U-16, donde tendrá que demostrar que continúa creciendo a nivel deportivo para enfrentarse a riders hasta tres años mayores que él.