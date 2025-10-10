El reto del Bàsquet Morvedre

La actualidad del primer equipo femenino del Bàsquet Morvedre pasa por una exigente pretemporada en la que se han enfocado los esfuerzos en tratar de mantener la categoría autonómica que las jugadoras entrenadas por Daniel Azpilicueta estrenan este año como muestra de la evolución del proyecto femenino, considerado desde la entidad como básico para el crecimiento del club en manera global, en declaraciones de Josep Máñez, presidente de la entidad saguntina.

Azpilicueta comenta que la pretemporada “ha sido muy positiva, con un grupo que ha trabajado a buen ritmo desde el primer día. Hemos centrado el trabajo en mantener un ritmo alto de entrenamientos, reforzar nuestros hábitos defensivos y generar química dentro de la plantilla”. El equipo, según su entrenador “ha respondido con mucho compromiso, aprovechando cada sesión para crecer”.

Los portavoces del Morvedre comentan que “un aspecto muy importante de esta temporada es la presencia de jugadoras júnior que se incorporan al sénior. Son jugadoras que se han formado en nuestra cantera desde muy pequeñas y que ahora tienen la oportunidad de dar un paso adelante en una categoría tan exigente”. El preparador del sénior afirma que “su integración está siendo muy buena y aportan frescura, energía y continuidad al proyecto del club”.

Nuevo reto

En cuanto a los objetivos de la temporada afirma que “este año afrontamos un reto importante: la categoría autonómica, en la que debutamos. Sabemos que el nivel es alto y que la liga será muy competitiva, por lo que nuestro objetivo es claro y no es otro que lograr la permanencia. Queremos competir cada partido, mantenernos en la categoría y seguir consolidando un equipo en el que las jugadoras de la casa tengan protagonismo”. Para ello, concluye el técnico que “trabajaremos con intensidad y mucho ritmo en cada entrenamiento, con la ilusión de seguir creciendo como grupo y como proyecto”.