Se eleva a alerta naranja el riesgo de precipitaciones en Sagunt

La alerta por precipitaciones en Sagunt y en todo el litoral norte de la provincia de Valencia se ha elevado a nivel naranja (riesgo importante) por parte del 112 Comunidad Valenciana para el sábado 11 de octubre. La alerta estará activa desde las 8:00 hasta las 23:59 horas.

Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas que, a su vez, podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Se recomienda mantenerse informados a través de fuentes oficiales ( https://www.112cv.gva.es/es/alertas-poblacion ).

Recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Sagunt se recuerda a la ciudadanía algunas de las recomendaciones que, por una mayor seguridad, cabe seguir en estas situaciones de alerta por precipitaciones intensas, como son extremar las precauciones e informarse en tiempo real de los avisos oficiales del Ayuntamiento de Sagunt, AEMET y el 112 CV.

Además, se aconseja abstenerse de utilizar el vehículo si no es estrictamente necesario. De hacerlo, en carretera se recomienda circular preferentemente por rutas principales y autopistas, moderando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad. En caso de problemas de visibilidad, es mejor detener el vehículo.

También se debe evitar cruzar y permanecer cerca de barrancos, cauces de ríos u otros lugares en los que pueda acumularse agua y, por supuesto, no estacionar en estas ubicaciones.

Igualmente, es importante asegurar elementos como toldos y persianas, evitar obstrucciones de los desagües, así como retirar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el agua o por vientos potentes.