Se eleva a alerta naranja el riesgo de precipitaciones en Sagunt
Se pide extremar las precauciones ya que las lluvias pueden ir acompañada de viento y granizo
La alerta por precipitaciones en Sagunt y en todo el litoral norte de la provincia de Valencia se ha elevado a nivel naranja (riesgo importante) por parte del 112 Comunidad Valenciana para el sábado 11 de octubre. La alerta estará activa desde las 8:00 hasta las 23:59 horas.
Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas que, a su vez, podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Se recomienda mantenerse informados a través de fuentes oficiales (https://www.112cv.gva.es/es/alertas-poblacion).
Recomendaciones
Desde el Ayuntamiento de Sagunt se recuerda a la ciudadanía algunas de las recomendaciones que, por una mayor seguridad, cabe seguir en estas situaciones de alerta por precipitaciones intensas, como son extremar las precauciones e informarse en tiempo real de los avisos oficiales del Ayuntamiento de Sagunt, AEMET y el 112 CV.
Además, se aconseja abstenerse de utilizar el vehículo si no es estrictamente necesario. De hacerlo, en carretera se recomienda circular preferentemente por rutas principales y autopistas, moderando la velocidad y aumentando la distancia de seguridad. En caso de problemas de visibilidad, es mejor detener el vehículo.
También se debe evitar cruzar y permanecer cerca de barrancos, cauces de ríos u otros lugares en los que pueda acumularse agua y, por supuesto, no estacionar en estas ubicaciones.
Igualmente, es importante asegurar elementos como toldos y persianas, evitar obstrucciones de los desagües, así como retirar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el agua o por vientos potentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojan la oficina de Correos del Port de Sagunt
- Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar
- Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda
- Acuerdo laboral histórico en el Ayuntamiento de Sagunt
- Este es el motivo por el que Sagunt despunta en el mercado inmobiliario valenciano
- Dos ofertas temerarias ralentizan la regeneración de las playas del norte
- Sagunt da el paso definitivo para restringir las viviendas de uso turístico
- Alertan de la 'situación límite' en el Hospital de Sagunt ante la falta de personal administrativo