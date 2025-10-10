Espais Econòmics Empresarials hizo planes de 800 demandas por las expropiaciones

Espais Econòmics Empresarials (EEE), conformada al 50 % por el Estado y la Generalitat, ya tenía previsto que la expropiación de los más de 5,6 millones de metros cuadrados para el desarrollo de Parc Sagunt II no sería un camino de rosas. Y es que a principios de 2023 contrató por un periodo de tres años a una procuradora de tribunales, a la que presupuestó pagos de 115.000 euros durante este periodo para hacer frente a un máximo de 800 demandas.

Imagen de archivo de la construcción de la gigafactoría. / Daniel Tortajada

Los hechos están dando la razón a esta previsión, ya que los procedimientos se han ido sucediendo desde que la comisión territorial de Urbanismo aprobara en febrero de 2022 el proyecto de expropiación por tasación conjunta de los terrenos de Parc Sagunt II, donde ya se levanta la gigafactoría de PowerCo con la pervisión de iniciar su producción dentro de un año.

Titularidad privada

Este documento preveía la adquisición de algo más de 5,8 millones de metros cuadrados, que posteriormente fueron ligeramente corregidos a la baja con motivo de la adaptación al recorrido ferroviario, de los que 5,5 millones se correspondían con fincas de titularidad privada y los restantes 300.000 metros cuadrados se estimaba que eran de propiedad pública.

Tasación de 56,2 millones

Según las fórmulas aplicadas, EEE obtuvo un valor unitario del suelo de 9,66 euros por metro cuadrado, los que, sumados otros factores del vuelo, las rentas de explotación, las edificaciones o las afecciones, alcanzaban un importe total de tasación de 56,2 millones de euros, según la resolución firmada en su momento por el todavía jefe del servicio territorial de Urbanismo, Carlos Aubán.