La falta de docentes en Petrés deja "sin atención directa" a once alumnos de necesidades educativas especiales

El claustro de maestros del colegio público de Petrés, con el apoyo de la Asociación de familiares de alumnos del centro (AFA) y del Ayuntamiento de Petrés, ha denunciado "la grave situación que atraviesa la escuela ante las deficiencias de personal docente especializado", una circunstancia que está "afectando directamente a la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y al funcionamiento ordinario del centro", por eso solicitan una rápida respuesta de conselleria, adelantaban.

En concreto, exponen que el colegio continúa esperando la incorporación de un maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), responsable de atender al alumnado con necesidades educativas especiales. "Esta ausencia ha dejado sin atención directa a 11 alumnos de segundo a sexto de Primaria, mientras solo puede atenderse parcialmente al alumnado de primero", denuncian. Ante "esta falta de recursos", aseguran que la orientadora del centro, voluntariamente, está apoyando en parte de esta tarea con funciones similares hasta que la situación se resuelva.

Además, tres docentes del centro están asumiendo más horas y tareas adicionales para cubrir las deficiencias de personal y garantizar la seguridad y la atención básica del alumnado, añaden.

Sin atención inclusiva

Suman su malestar también a que durante las primeras semanas del curso, "el colegio también ha estado sin tutor o tutora en un aula de Primaria, una vacante que la Conselleria ha tardado dos semanas en cubrir, cuando habitualmente se resuelve en pocos días", explicaban. "Esta situación ha obligado a reducir los apoyos ordinarios y ha dejado al alumnado sin una figura de referencia durante este tiempo", lamentaban.

Ante esta coyuntura, el claustro asegura que "es imposible desplegar la red de apoyos planificada para el correcto funcionamiento de la atención inclusiva". Además, denuncian que, respecto a cursos anteriores, el centro ha pasado de contar con 2,5 maestros de Pedagogía Terapéutica a solo medio, una reducción que consideran "insostenible". “La Conselleria pretende que reduciendo el tiempo de las sesiones de apoyo o compartiendo especialistas entre varios alumnos se mantenga la misma atención, pero eso no es viable ni es inclusión. Es llevar a la escuela pública al desprestigio de no poder atender como se debe”, señalan desde el claustro.

Más personal

A este respecto, desde la Dirección General de Inclusión Educativa, adelanta a Levante-EMV que "se ha propuesto, tras estudio, un incremento de 1/2 PT" y que "la Dirección General de Personal Docente lo cubrirá con prioridad". Además, añaden que "por parte de inspección educativa no consta propuesta para realizar ningún incremento más. Con 1,5 PT las necesidades de los alumnos de ese centro quedan cubiertas".

Por otro lado, el centro también ha informado de que el alumnado de 5º y 6º de Primaria, ubicado en los barracones, continúa sin conexión wifi, "a pesar de haberla solicitado en el mes de junio, lo que impide desarrollar el proyecto digital con tabletas". A esto se añade "la falta temporal de personal administrativo y las dificultades en la gestión del comedor escolar por la ausencia de sustituciones".

Cabe recordar que la falta de docentes es una constante en Petrés, ya el año pasado se realizaron protestas por temas similares, además de la falta de espacio, que ya ha obtenido respuesta, aunque se sigue trabajando.

Desde el centro y el AFA, con el apoyo total del Ayuntamiento de Petrés, se quiere agradecer la implicación y el apoyo de las familias, al tiempo que se insta a la Conselleria de Educación a dotar urgentemente al colegio del personal necesario para garantizar una educación de calidad e inclusiva para todo el alumnado.

“Nuestros hijos e hijas merecen una escuela mejor, con los recursos humanos y materiales que la educación pública necesita”, concluye el comunicado del claustro.

Por su parte, el Ayuntamiento de Petrés manifiesta su compromiso firme con la comunidad educativa y asegura que "irá donde sea necesario para reclamar lo que es nuestro y defender la educación pública de calidad que merecen los niños y niñas del municipio", terminan desde el claustro.