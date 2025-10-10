La lucha judicial por la expropiación de cada metro de Parc Sagunt II sigue abierta

Mientras PowerCo mantiene el ritmo de las obras para que la gigafactoría de celdas de baterías para vehículos eléctricos entre en producción dentro de un año, la batalla judicial por los terrenos sobre los que se eleva la fábrica y el resto del polígono hasta superar los 5,6 millones de metros cuadrados de Parc Sagunt II sigue abierta. Así lo demuestran las dos sentencias emitidas por la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que han resuelto en primera instancia sendas disputas que se habían planteado en torno a poco menos de 290 metros cuadrados.

La gigafactoría con los pocos árboles que han quedado en pie a su alrededor. / Daniel Tortajada

Estos fallos, que se han dado a conocer esta semana, todavía no son firmes, al dejar abierta la vía del recurso de casación, ya sea ante el Tribunal Supremo o el propio TSJ. En ambos casos, la resolución da la razón a la Generalitat, más concretamente a la secretaría autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, en su negativa a ampliar la indemnización por la expropiación de los terrenos, como reclamaban los propietarios, aunque también las dos sentencias precisan que sus pronunciamientos examinan "cuestiones de cabida y no de titularidad", aspecto este último para el que invitan a los reclamantes a acudir a la jurisdicción civil.

Acequia

El primero de estos fallos gira en torno a una acequia que ocupaba 118,46 metros cuadrados y que no se tuvo en cuenta a la hora de indemnizar a su dueño por una parcela de cerca de 7.000 metros cuadrados. Este último presentó el título de propiedad, consistente en la escritura de extinción de la comunidad y la división material de ese canal, que, "a tenor de su reducida dimensión, su función ha sido exclusivamente permitir el riego" de estos terrenos.

El tribunal basa sus resoluciones en el proyecto de tasación conjunta y la información catastral

Sin embargo y sobre la base tanto del proyecto de expropiación por tasación conjunta del ámbito Parc Sagunt II como de la información catastral, tanto la defensa de la Generalitat como el tribunal consideran que esa acequia estaba reconocida como linde de la parcela, por lo que no se puede considerar que el reclamante fuera su propietario. El rechazo del recurso lleva al TSJ a imponer al demandante el pago de 1.500 euros por las costas procesales.

Camino

El segundo de estos procedimientos se resolvió en el mismo sentido, aunque el caso cuenta con algunos matices diferentes. El primero es que la demanda se dirige también contra Espais Econòmics Empresarials (EEE), además de la secretaría autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje. Mientras, la superficie en disputa alcanza los 170,91 metros cuadrados, que se correspondían tanto con una acequia como con un tramo de un camino particular dentro de unos terrenos de cerca de 8.500 metros cuadrados.

Mientras los demandados señalan que el reguero ya fue incluido en el acta definitiva de ocupación y pago, el propietario reclama también el sendero, ya que justifica su existencia en "el fin de facilitar las labores de cultivo de las parcelas. Su uso ha estado siempre limitado exclusivamente a los dueños de los terrenos colindantes, quienes colocaron una cadena metálica con candado situada a la entrada con la finalidad de evitar el acceso a terceros".

Costas procesales

En este caso, la Generalitat y EEE encuentran un aliado en el Ayuntamiento de Sagunt, que alegó el proyecto de tasación conjunta original al considerar que, tratándose de una vía rural, la titularidad debía considerarse municipal, como se recogió en el documento definitivo. Además, "la mera existencia de una cadena a la entrada del camino no es prueba suficiente para destruir la presunción" de que efectivamente el consistorio era propietario de ese sendero, argumento que el TSJ hace suyo para rechazar el recurso e imponer al demandante el pago de las costas procesales por un valor de 2.000 euros.