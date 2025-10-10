Nuevo presidente: "En la Unión Musical Porteña no hay dos bandos"

La Unión Musical Porteña (UMP) ha emprendido una nueva etapa después de que la lista encabezada por el periodista Nacho Belzunces se impusiera a la de Paco Quiles por 109 votos frente a 34, lo que le permitirá dirigir esta entidad del Port de Sagunt hasta dentro de cuatro años.

Un total de 143 socios, de un censo total de 354 con derecho a voto, participaron en estas elecciones que llegan tras el año más convulso que ha vivido en la entidad, dada su división en dos facciones desde que en julio del año pasado caducara el mandato de la directiva anterior. Esto ha dejado numerosos momentos de tensión, cruces de acusaciones, escritos contrapuestos ante la Generalitat y la petición de mediación a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana; un periodo que acabó derivando en la constitución de una gestora a principios del pasado verano, como ha ido informando Levante-EMV.

Instante de una votación. / Levante-EMV

Tras estas elecciones donde ha participado el 40,39% de los socios y la nueva directiva logró el 76,22% de apoyos, el nuevo presidente hace una lectura muy particular: "Atendiendo al resultado electoral, es evidente que la división no es significativa. En la Unión Musical Porteña no hay dos bandos", afirma uno de los socios fundadores de la entidad, además de secretario en la etapa anterior y Medalla de Plata de la ciudad 2024.

Belzunces sí admite, no obstante, que "durante este largo proceso", la entidad "ha sufrido, digamos, una inflamación censal". "En agosto de 2024 había 308 socios, esa cifra creció hasta los 394 en la asamblea del 12 de junio. Sin embargo, ya se está volviendo a la normalidad, el 3 de octubre eran 354", afirma.

Objetivo

Al encarar sus cuatro años de mandato, sí deja claro que "el objetivo de la nueva junta directiva es el de unificar la entidad, dando oportunidad a todas las agrupaciones. Aquí todas las secciones son importantes y de todas se espera su aportación. Enfrentar a unas contra otras es evidente que no ha dado resultado".

Integrantes de la candidatura ganadora. / Levante-EMV

También cree que "la sociedad musical necesita crecer y acercarse a la ciudadanía porteña, que es a la que pertenece. En esa línea vamos a trabajar durante este periodo", afirma. A su juicio, "lo importante es que la nueva junta directiva está formada por personas capaces, que sienten la sociedad y, además, está muy cohesionada en torno al proyecto que hemos consensuado. Todos tienen ganas de trabajar, pues la motivación es alta", asegura.