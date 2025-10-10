Quartell pone en marcha un diagnóstico comunitario de salud

El Ayuntamiento de Quartell ha sido beneficiario de la ayuda de despliegue del Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, concedida por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Esta subvención permitirá desarrollar el proyecto que prevé la elaboración del diagnóstico comunitario de salud de la localidad.

«Quartell dibuja su hoja de ruta para implementar acciones de salud en 2026. Nuestra apuesta por la salud comunitaria es evidente, intentamos reforzar el servicio de salud especialmente la atención primaria y los programas de prevención y promoción de salud. La interacción entre administración, profesionales de la salud y comunidad vecinal favorece un entorno saludable, sostenible y solidario», según Jose Vicente Sebastián, concejal de Sanidad.

Talleres dentro del diagnóstico / LEVANTE-EMV

Este proyecto se enmarca en el compromiso de Quartell con XarxaSalut, después de haber completado las etapas previas del proceso. El pueblo ha cumplido con los pasos de adhesión así como la creación del espacio de participación pertinente para avanzar en la materia. Ahora, con esta tercera fase, se busca analizar la situación de salud, identificar recursos y activos, y establecer objetivos prioritarios para orientar futuras acciones de promoción de la salud.

Diagnóstico

El diagnóstico pondrá un énfasis especial en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, y prestará atención a los colectivos más vulnerables, como mujeres, personas mayores, migrantes, LGTBIQ+, personas con diversidad funcional e infancia.

Las actividades previstas incluyen coloquios comunitarios, mapeo de activos de salud, talleres de priorización y sesiones de devolución abiertas a la ciudadanía. Todo el proceso se desarrollará con criterios de transparencia, equidad y participación, asegurando que las voces de la comunidad sean escuchadas y tenidas en cuenta.

Con este programa, Quartell refuerza su apuesta por un modelo de gobernanza colaborativa y salud en todas las políticas, alineado con el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.