Sagunt llama a una mejor atención de la salud mental

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt se suma al movimiento que reivindica una mayor y mejor atención al bienestar psicológico y social. Por ello, se ha organizado una programación para los días 14, 15 y 17 de octubre bajo el lema ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’. Estas acciones se hacen con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre.

Respecto a la programación, el martes 14 se hará la inauguración con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó. El acto será en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Puerto de Sagunto a las 18:15 horas.

Programa

Seguidamente, será el turno de dos muestras creativas elaboradas por personas que participan en talleres del servicio SASEM. A las 18:30 horas, se podrá disfrutar de la muestra del taller de teatro Aquí algo no cuadra, dirigida por Teatres de la Llum. Después, a las 19:30 horas, se inaugurará en la sala de exposiciones del primer piso la muestra Lliures, de piezas cerámicas realizadas en el centro Voramar.

El miércoles 15, se realizará una pintura mural en la fachada del centro Voramar. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Pro Salud Mental Sagunto (APROSAM) y el servicio SASEM. El objetivo es llamar la atención de la necesidad de atender la salud mental y despertar empatía hacia aquellas personas que son más vulnerables.

Finalmente, el viernes 17 habrá una charla a cargo del psicólogo y escritor Javier Erro llamada “Más allá de la salud mental. Desarrollando una visión del malestar acorde con los nuevos contextos sociales”. Será en el salón de actos del Centro Cívico Antiguo Sanatorio a las 12 horas. En la charla se abordarán los cambios en la forma de relacionarse con la salud mental y se reflexionará sobre los límites de los paradigmas tradicionales, entre otros asuntos.