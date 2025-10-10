Última hora del paso de la dana Alice por Sagunt

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Sagunt ha tenido hace unos minutos una reunión en la que se ha certificado que el paso de la dana Alice se salda hasta el momento sin ningún incidente en la capital del Camp de Morvedre.

La lluvia está afectando al mercado medieval de Sagunt. / Daniel Tortajada

Durante este viernes, cuando sigue activa la alerta naranja por lluvias intensas, las precipitaciones registradas alcanzan los 22,8 litros por metro cuadrado, con los principales picos entre las 2.30 y las 3 horas, cuando cayeron 5 litros por metro cuadrado, así como entre las 8 y las 9.30 horas, cuando se recogieron cerca de 8 litros por metro cuadrado. Estos números quedan lejos de las previsiones más pesimistas que alertaban de la posibilidad de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora o 100 litros por metro cuadrado en 12.

Tarde más tranquila

El equipo de meteorólogos que asiste el Cecopal han señalado que los pronósticos mantienen la posibilidad de lluvias intensas a lo largo de la mañana, aunque "sin que presenten riesgos", según destacan desde el organismo encargado de gestionar las emergencias en Sagunt. La tarde, añaden las mismas fuentes, se presenta más tranquila.

En cualquier caso y como medida preventiva, se mantienen cortados los accesos al río, al tiempo que la Policía Local, la Guardia Rural, la SAG, Aigües de Sagunt, así como los departamentos de Mantenimiento y Servicios Sociales siguen movilizados y coordinados para atender cualquier incidente o complicación que puede surgir a lo largo de este episodio de lluvias.

Donde ha llovido más

En el resto del Camp de Morvedre tampoco se han registrado problemas, ya que la lluvia ha caído de forma moderada a lo largo de la madrugada y primeras horas de la mañana. Quartell vuelve a ser el municipio en el que se han registrado mayores precipitaciones, aunque apenas superan los 25 litros por metro cuadrado. Fuentes municipales confirman la ausencia de incidentes.