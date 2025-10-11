El BM Morvedre debe huir de "los errores de bulto" para volver a ganar

El BM Morvedre pone toda la carne en el asador para el partido que este domingo a partir de las 13 horas le medirá en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt al Cicar Lanzarote.

En el duelo entre las dos últimas clasificadas, retransmitido en directo por Teledeporte, el club ha hecho un llamamiento a toda la afición del deporte, a la que invita de forma gratuita a vivir este partido de la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

Segunda vicoria

En busca de su segunda victoria frente a un rival que todavía no ha estrenado su casillero de puntos, el entrenador del BM Morvedre, Manu Etayo, es consciente de que «va a ser un partido en el que tenemos que hacer muy bien las cosas y no cometer errores de bulto para ganarlo».

Primer equipo del Fertiberia Bm Puerto. / Fertiberia BM Puerto

Pero si este encuentro reserva emociones fuertes, no menos atractivo se presenta el choque que llevará al Fertiberia BM Puerto hasta la cancha del líder de la División de Honor Plata, el Agustinos de Alicante, que solo conoce la victoria tras las primeras cuatro jornadas de liga.

Final en Alicante

Los rojiblancos, por su parte, forman parte del pelotón de equipos que está al acecho de cualquier traspié para encaramarse a lo más alto de la clasificación. El entrenador, Toni Malla, señala que "para nosotros es una final. Si somos capaces de ganar, los puntos obtenidos en Pamplona cobrarán aún más valor. Además, tendríamos la oportunidad de conseguir la regularidad que buscamos, tanto en resultados como en juego".