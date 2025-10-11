La brecha entre los pueblos más ricos y más pobres de Morvedre se amplía

Desde los 34.702 euros anuales de media entre los habitantes de Canet d'en Berenguer hasta los 23.952 euros que promedia la población de Benifairó de les Valls. Ese es el abanico en el que se mueven los municipios del Camp de Morvedre según las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de sus residentes correspondientes al año 2023.

Según los datos hechos públicos por la Agencia Tributaria, que se circunscriben a los pueblos con más de 1.000 habitantes, esta diferencia de 10.750 euros entre las localidades más rica y más pobre de la comarca se amplía con respecto al pasado ejercicio en cerca de 650 euros y rompe una tendencia de tres años consecutivos, desde que en 2019 superara los 13.700 euros, con tendencia a la baja de esta brecha.

Espectacular vista de Sagunt, Canet d'en Berenguer y el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Más allá de los valores absolutos, estos números permiten establecer una comparación entre municipios y también una evolución en el tiempo, ya que el inicio de la serie de remonta a 2013, justo una década antes de la estadística recientemente publicada. Por aquel entonces, también en Canet se declaraban los ingresos más altos con un promedio bruto anual de 30.740 euros.

Retroceso en Canet

Según estos datos, las ganancias se han incrementado en este tiempo un 12,9 %, periodo en el que el índice de precios al consumo (IPC) se ha disparado un 21,6 %. Otra prueba de la caída del poder adquisitivo en la localidad costera, al menos en términos relativos, es que en aquella época era el sexto municipio con una mayor renta de la Comunitat Valenciana y el 79º de España, mientras que ahora se queda en el undécimo puesto autonómico y el 243º estatal.

En 2013 y siempre entre los municipios del Camp de Morvedre con más de 1.000 habitantes, también los residentes en Benifairó eran los que declaraban menos ingresos, concretamente 16.334 euros al año de media. En este caso, el incremento durante la última década es del 46,6 %, más del doble de la subida del precio de la vida, siempre según los datos oficiales tanto de la Agencia Tributaria como del Instituto Nacional de Estadística.

Subida de Benifairó

En la comparativa con otras localidades, el municipio de les Valls ha escalado considerablemente en el ranking autonómico, ya que ahora se queda a las puertas de las 200 primeras posiciones, cuando en 2013 aparecía en el puesto 274º.

Más allá de estos municipios que representan los dos extremos económicos entre los habitantes del Camp de Morvedre, el podio de los más ricos lo completan, según los últimos registros, Gilet (32.519 euros) y Albalat dels Tarongers (30.965 euros), ambos por encima del promedio provincial (30.052 euros). Por detrás se quedan Sagunt (29.441 euros) y Estivella (29.114 euros), que protagoniza uno de los dos cambios de posición con respecto al año anterior al superar a Quartell (27.726 euros), que es, a su vez, la única localidad en la que su población declaró menos ganancias que el ejercicio anterior, concretamente un 2,1 %.

Mayor incremento

Por contra, el mayor incremento en la renta bruta media entre 2022 y 2023 lo protagoniza Quart de les Valls (24.464 euros) con una subida del 5,8 %, que le permite también superar a Faura (24.340 euros) y encaramarse a la antepenúltima posición de este ránking. Este trabajo también incluye los registros de Petrés (27.218 euros) y Algímia d'Alfara (25.431 euros), según las declaraciones del IRPF de 2023.