Malestar en Sagunt por el bloqueo de la APV a dos proyectos clave

La Autoridad Portuaria de València (APV) mantiene bloqueados dos proyectos clave para Sagunt, como son el tramo marítimo del paseo del Pantalán y la apertura del muelle norte para el disfrute de la ciudadanía. Desde el organismo presidido por Mar Chao se limitan a señalar a preguntas de Levante-EMV que "estamos y seguimos trabajando con el Ayuntamiento de Sagunto" en estas cuestiones.

Estas mismas fuentes añaden que "somos conscientes de la especial sensibilidad que existe en torno a estos temas". Mientras el alcalde, Darío Moreno, desveló recientemente que la APV había pedido de plazo hasta después del verano para anunciar avances, desde el consistorio apuntan que en los próximos días hay prevista una reunión con Chao y representantes municipales, en la que se esperan novedades en estos proyectos, que supondrían un paso decisivo para derribar el muro que tradicionalmente ha impedido a la ciudad sacar provecho de su fachada marítima.

Estafa

Este optimismo, sin embargo, no se extiende a otros agentes sociales de Sagunt, como la asociación vecinal La Forja, que acusa directamente a la APV de "estafar" a la ciudadanía. Para justificar esta imputación, su presidente, Ricardo Fernández, apela a la serie de convenios firmados durante los últimos años por ambas instituciones, cuyas estipulaciones "el ayuntamiento ha cumplido, pero la APV no".

Se refiere concretamente a la apertura del muelle norte que "ya debería haberse convertido en un espacio comercial y de ocio desde 2022", pero, mientras mantiene su uso portuario, el consistorio "sí ha cedido todos los terrenos que eran necesarios para la construcción del acceso ferroviario al puerto comercial", al tiempo que "ha otorgado todas las licencias pertinentes", añade Fernández.

Cotas "escandalosas"

Así, la conclusión es que "la APV nos toma el pelo", situación que "alcanza cotas escandalosas" en los últimos tiempos. Entre las exigencias a corto plazo, el representante vecinal reclama que el organismo portuario ceda al ayuntamiento al menos una parte de las ganancias que le genera la explotación del muelle que ya debería estar disponible para el disfrute de la ciudadanía.

Alternativas de integración planteadas antes del concurso de ideas. / Levante-EMV

La sensación de desamparo se agrava con la fase marítima del paseo del Pantalán, que "no es que debería estar en marcha, sino que tendría que estar acabada", apunta el representante vecinal. Fernández recuerda que el organismo portuario se escudó durante un tiempo en el retraso de un informe por parte de la dirección general de la Costa y el Mar, pero "se demostró que era mentira, porque ya estaba emitido".

Compatibilidad marina

Se trataba del estudio de compatibilidad marina, que puso una serie de condicionantes al proyecto. Desde entonces, la necesidad de adaptar los planes a esos requerimientos han justificado que no se hayan conocido más avances, aunque Ricardo Fernández se teme que "lo próximo que dirán es que el informe ha caducado y se necesita otro". Sobre ese paseo sobre el mar, el presidente de la Forja apunta que "es una deuda con la ciudad que ya estaba presupuestada, aunque es cierto que, desde que se firmó el primer convenio, mantuvimos que la reserva económica era muy corta".

Sin respuestas

Otra crítica contra el organismo presidido por Mar Chao es la falta de respuesta a las varias peticiones para concertar una reunión: "La ciudadanía merece respuestas", apunta, en una queja de la que tampoco escapa el Ayuntamiento de Sagunt, al considerar que "debería estar a la cabeza de estas reivindicaciones, pero no es así". Para demostrar la voluntad del organismo portuario, Fernández exige que se fijen fechas para la concreción de ambos proyectos.