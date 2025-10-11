El Bàsquet Morvedre debuta en casa y el CB Puerto quiere seguir su racha

La Tercera FEB afronta su segunda jornada, en la que el CB Puerto intentará mantener su flechita para arriba después de una pretemporada de ensueño y un estreno liguero con triunfo sobre el Topsurface NB Paterna (84-61), mientras el Bàsquet Morvedre debuta en casa tras caer en Almàssera (78-63).

Los jugadores de Josep Máñez afrontan este domingo en el René Marigil a partir de las 18.30 horas el segundo capítulo de un exigente inicio que le mide al BC Peñíscola, un choque calificado por el entrenador saguntino como "un auténtico partidazo. Venimos de un estreno difícil y de una pretemporada en la que hemos asimilado conceptos para la liga. Reconocemos la gran dificultad de la categoría, pero estamos con las ideas claras y con más hambre de victoria que nunca. Cada partido es una nueva oportunidad para crecer, para demostrar nuestro carácter y para hacer valer la fuerza del Morvedre ante nuestra gente".

Preparación positiva

Los dirigentes del club hacen una valoración positiva de la fase de preparación, ya que "el trabajo en los entrenamientos es cada vez más intenso y se nota una mejora progresiva en el acoplamiento de los nuevos fichajes, a pesar de que algunas lesiones han limitado parte del plan previsto". Respecto al primer visitante en el René, Máñez apunta que "es un conjunto muy reforzado que viene con dinámicas positivas de la temporada anterior".

Primer equipo del Bàsquet Morvedre. / Levante-EMV

El técnico no se plantea objetivos concretos para la temporada y afirma que "el equipo afronta el inicio de liga con ambición, pero con la idea clara de ir partido a partido, consolidando nuestro juego desde el trabajo diario. Para esta primera cita en casa, el club apela al apoyo de la grada. "Ahora toca defender el René Marigil, nuestra casa, y hacer que cada jugada suene como un grito de orgullo. La afición sois nuestro sexto jugador, nuestra energía, nuestro impulso. Necesitamos sentiros, veros y vibrar juntos cada minuto", apelan desde el club.

Visita a València

El vecino porteño, mientras se desplaza también el domingo a València para enfrentarse al The Fitzgerald El Pilar desde las 19 horas. En esta caso, la dinámica del equipo es muy positiva y el optimismo es la palabra que resume el sentir del CB Puerto, después de una pretemporada de ensueño, que le llevó ganar cinco de los seis partidos.

Ese buen trabajo tuvo su confirmación en el estreno liguero, así que Rubén Peris destaca que estos resultados "reflejan las buenas sensaciones con las que la plantilla afronta esta temporada". Con una única y reñida derrota del equipo dirigido por David Martínez frente al CB Alginet, que la pasada campaña disputó la fase de ascenso a Segunda FEB, la valoración técnica tras la primera semana de competición oficial es que "la predisposición de los jugadores está siendo muy buena y poco a poco se van viendo avances. Cada semana demostramos lo que somos capaces de hacer".

Memorial

El punto álgido de la fase de preparación llegó en la final del II Memorial Amador Sarro, en la que se midió al equipo U22 de Valencia Basket, que competirá este año en la recién creada liga para e a las mejores canteras de España. El choque fue un continuo intercambio de golpes, con un momento especialmente crítico para los porteños en el tercer cuarto, cuando llegó a estar 21 puntos abajo en el marcador. Sin embargo, los pupilos de David Martínez no se rindieron y, con una notable mejora defensiva y un altísimo nivel físico, consiguieron igualar el duelo a falta de siete minutos para el final. El acierto exterior y la solidez atrás terminaron siendo determinantes para certificar un triunfo épico por 98-102, que coronó al CB Puerto como campeón de este prestigioso torneo.