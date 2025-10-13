El BM Morvedre no falló frente al Cícar Lanzarote San José Obrero (28-25). En un partido que ya se presentaba como una final pese a disputarse en la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, las saguntinas no tuvieron suficiente con una muy buena primera mitad y se vieron obligadas a remontar en los minutos finales para sumar su segunda victoria de la temporada, ganar un puesto en la clasificación y mantenerse en la lucha por la difícil misión de evitar los puestos de play down.

Sara Palanques en una acción de lanzamiento. / BM Morvedre

La central malagueña que volvió a comandar el ataque de las valencianas, María Pérez, explica que "fue un partido muy serio por nuestra parte". En la primera mitad, que se saldó con cuatro goles de ventaja para las locales (14-10), con varias opciones desaprovechadas para ampliar todavía más la ventaja, "tuvimos muy buen dinamismo en ataque y mucha intensidad defensiva, lo que nos permitió dominar el juego y el marcador", apunta la tercera máxima goleadora de la categoría con un promedio de más de seis tantos por encuentro.

Parcial 5-11

Toda esa renta se vino abajo en el comienzo de la segunda parte, cuando las conejeras hicieron las correcciones necesarias para desarbolar el juego del BM Morvedre y, con un parcial de 5-11, darle la vuelta al electrónico. En ese punto "supimos sufrir, mantener la calma y seguir trabajando", añade María Pérez.

Su entrenador, Manu Etayo, coincide en que "el equipo supo disfrutar, sufrir y remontar en los minutos finales. Es una victoria importantísima, de las que dan tranquilidad para seguir trabajando".

Constancia

La central destaca la "constancia" que les permitió llevarse este triunfo "muy importante". Con parón competitivo a la vista con motivo de los compromisos de las Guerreras, que este jueves juegan en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt, el plan para los próximos días es "descansar, recargar pilas y seguir trabajando para lo que nos viene, pero disfrutando de estos dos puntos que eran vitales para nosotras", apunta María Pérez. Etayo añade que esta victoria permite mirar el futuro "con serenidad".

Próximos compromisos

El Replasa Beti-Onak en Navarra y el Costa del Sol Málaga en el René Marigil serán los próximos ligueros del BM Morvedre, aunque antes las saguntinas disputarán la primera eliminatoria de la Copa de la Reina que les medirá al Rahi-Sepisur Adesal en Córdoba el miércoles 22 a las 20.30 horas.