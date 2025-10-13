El Día de las Víctimas de la guerra se conmemorará en Quart de les Valls
El acto se enmarca dentro del gran proyecto de recuperación de la memoria democrática
Quart de les Valls conmemorará el 31 de octubre, Día de las Víctimas de la Guerra y la Dictadura con “Testimonios vivos, memoria viva”. Así se da nombre al acto, que ha organizado la Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Quart de les Valls para el próximo sábado, 18 de octubre, a las 11:30 h en el Auditorio Municipal. Una charla coloquio sobre la represión franquista y su herencia en los aspectos políticos, culturales y sociales de la actualidad.
La cita, dentro de su gran proyecto de recuperación de la memoria histórica, contará con cuatro participantes: Fernando Cardona, Vicenta Gaspar, Paco Pinilla y Filomena Viedma, quienes contarán sus experiencias vividas durante diferentes etapas del régimen antidemocrático e incluso de la actualidad, como es el caso de Paco Pinilla y el costoso proceso de exhumación de su abuelo de las fosas de Paterna.
Conmemoración
Con esta actividad, el consistorio de Quart de les Valls se suma a conmemorar el 31 de octubre, Día de las Víctimas de la Guerra y la Dictadura, con el firme objetivo de continuar trabajando junto con asociaciones, colectivos o particulares para preservar y mantener viva la memoria oral y escrita de miles de hombres y mujeres que lucharon por los valores democráticos y derechos sociales de nuestro país.
