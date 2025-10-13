Dos errores condenan a un Saguntino valiente

El Atlético Saguntino cayó a domicilio frente al todopoderoso AC Torrellano (2-0), un equipo que está cumpliendo las expectativas en este arranque de campeonato al ser uno de los máximos favoritos para el ascenso a Segunda RFEF, que todavía no conoce la derrota en las seis jornadas disputadas y comanda la clasificación en el grupo valenciano de Tercera.

El técnico rojillo, Guillem Beltrán, apunta que "dos errores cambiaron el devenir del partido", ya que, sin esas dos acciones, "hubiera sido un buen encuentro en líneas generales por nuestra parte, pero la valoración no puede ser buena cuando se pierde". El míster romano añade que "es verdad que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga" y "hay que seguir aprendiendo", aunque la clave fueron "los detalles, que ellos, como equipo experimentado que son, supieron medir mejor".

No nos arrugamos

En cualquier caso, la lectura del encuentro, que se resolvió con goles en los minutos 26 y 84, no es negativa, ya que "no nos arrugamos. Jugamos contra un rival con futbolistas que han militado en categorías superiores y es el equipo a batir de la categoría, pero durante muchos minutos les sometimos y tuvimos más ocasiones que ellos". Sin embargo, "la efectividad es lo que marca ganar o no" y en esa faceta los locales estuvieron más acertados, explica Beltrán.

Un acción del encuentro en el Altet. / AC Torrellano

El entrenador del Saguntino añade que, "por sacar algo positivo, no fuimos al Altet a encerrarnos. Fuimos valientes y eso nos ayuda a seguir con nuestra propuesta para esta temporada". Esta derrota es la segunda consecutiva fuera de casa, después de caer frente al Atlético Levante.

En busca de otra reacción

Tras ese primer partido perdido del curso, los rojillos se recuperaron con una sufrida victoria en casa frente al Soneja (1-0), en la que resultaron claves los jugadores que salieron de refresco desde el banquillo.

Con la intención de volver a reaccionar frente a un resultado adverso, los romanos recibirán el próximo domingo al Crevillente Deportivo, que ocupa la parte media de la clasificación después de iniciar la competición con cuatro empates y obtener su primera victoria en la sexta jornada.