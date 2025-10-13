Sagunt prevé hasta un millar de controles de alcoholemia al año

Hasta 3.800 euros. Ese es el coste anual que el Ayuntamiento de Sagunt ha previsto para el mantenimiento y la verificación de sus etilómetros, así como para la adquisición del material fungible que permita su correcto funcionamiento. En este último caso, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, las condiciones del contrato que recientemente ha salido a licitación contemplan el suministro de un millar de boquillas, de lo que se desprende que esa es la previsión fijada por la Policía Local para los controles de alcoholemia durante el próximo año.

En la documentación que acompaña a este concurso, que acepta ofertas hasta el 6 de octubre, se precisa que la externalización de este servicio responde a la «carencia de los medios materiales y humanos necesarios». Y es que, entre las competencias del cuerpo de seguridad municipal, se encuentra el sometimiento a los conductores y personas implicadas en accidentes o infracciones de tráfico a las pruebas para detectar la presencia de alcohol y drogas en el organismo.

Revisión periódica

Según se explicita en la normativa, este análisis debe realizarse mediante equipos de medición que cumplan los requisitos legales de revisión periódica por empresa homologada y posterior verificación por el Centro Español de Metrología, tarea para la que el ayuntamiento ha emprendido ahora la búsqueda de una empresa especializada.

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Sagunt. / Daniel Tortajada

Estas tareas, según precisan desde la Policía Local, se centran en "los exámenes administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que un instrumento de medida en servicio mantiene desde su última verificación o, en el caso de la primera verificación periódica, desde su puesta en servicio, las características metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño y sea conforme a su regulación específica y en su caso, al diseño o modelo aprobado".

Dos modelos

En el caso de Sagunt, los dos etilómetros que se utilizan son el SAF'IR y el Alert J5, que anualmente deben someterse a la "revisión, limpieza, prueba funcional y calibración" para dotar de la necesaria seguridad jurídica a los resultados que arrojen. Además de este mantenimiento preventivo, los trabajos requeridos contemplan también el correctivo, con los trabajos "de reparación, ajustes y arreglos, así como reposición de las piezas necesarias por desgaste o avería", con el objetivo de "devolver la funcionalidad al instrumento de medida de que se trate, comprendiendo la retirada y entrega en dependencias policiales del equipo y su reparación en centro autorizado", según recoge el pliego de condiciones.

Oferta económica

A la hora de valorar las ofertas, el principal criterio será la oferta económica, que tendrá un peso del 80 % la hora de determinar la empresa adjudicataria del contrato. El otro 20 % estará en función de la posibilidad de disponer gratuitamente de un equipo de sustitución de similares características durante la revisión o la reparación de los aparatos, cuando exceda de un mes desde su recogida en las instalaciones de la Policía Local de Sagunt.