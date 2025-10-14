Faura reclama más dinero para la ocupación de colectivos vulnerables

El pleno de Faura ha instado a la Generalitat Valenciana a reactivar el programa de ocupación EMPUJU para los ayuntamientos, diputaciones y entidades colaboradoras, destinado a la contratación de personas menores de 30 años desocupadas, además de exigir el mantenimiento de los programas de apoyo a colectivos específicos: mujeres, personas paradas de larga duración y personas con discapacidad.

La moción, presentada por el partido socialista y aprobada por unanimidad, reclama que se incremente la partida presupuestaria hasta los 30 millones de euros destinados en 2023, después de que "la convocatoria de julio de 2025 haya restringido estas ayudas a mancomunidades y municipios pequeños o en riesgo de despoblación", lamentaban desde Faura.

Concejales tras el pleno. / Ayuntamiento de Faura

Apoyo al pueblo palestino

Otra de las propuestas del pleno que ha contado con el voto unánime de la corporación municipal ha sido en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. Con esta moción, "el Ayuntamiento de Faura se suma a la posición del Gobierno de España, defendiendo la solución de los dos Estados, el respecto al Derecho Internacional Humanitario y el reconocimiento de Palestina como Estado", se recoge en la misma. El texto condena el genocidio y la "ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania", exige el alto el fuego inmediato y permanente, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás, y manifiesta "el compromiso de la corporación con la defensa de los derechos humanos, la paz y la convivencia; así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras", anota el documento.

Cuenta general

Por último, el pleno ordinario de octubre, ha aprobado la cuenta general de la corporación correspondiente al ejercicio 2024, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal. Este punto contó con los votos a favor de todos los grupos; PSPV-PSOE, PP y Junst per Faura.

En la sesión también se ratificó la incorporación de Silvia Broch Martín como nueva concejala por el PSPV-PSOE. Broch prometió el cargo y sustituye así a Robert Beltrán Salvador, quien renunció al acta de regidor el pasado mes de julio.