Morvedre se sumará al paro por Palestina

La Coordinadora de Palestina del Camp de Morvedre ha convocado para este miércoles un paro local de 11:00 a 13:00 horas y una concentración en la Tenencia de Alcaldía de Port de Sagunt como parte de la huelga estatal de este 15 de octubre (15-O) por Palestina.

"No podemos mantener nuestra rutina mientras al otro lado del Mediterráneo se comete un genocidio. Parar, visibilizar y movilizarnos es una exigencia ética frente al silencio y la inacción", dicen justificando la medida.

Estas acciones se enmarcan en la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), respaldada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), que señala que el Estado de Israel "comete una ocupación militar, apartheid, colonialismo y genocidio con la complicidad de gobiernos, empresas, universidades y medios que sostienen este régimen", como explica la Coordinadora local en un comunicado.

En el manifiesto de la huelga del 15-O por Palestina se exigen medidas decisivas como el "embargo integral y retroactivo de armas hacia el Estado de Israel, incluyendo tránsitos, subcontrataciones y toda forma de colaboración"; la ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, académicas, culturales e institucionales con Israel; el apoyo a las demandas ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional contra las autoridades israelíes, y adopción de sanciones internacionales al régimen.

A esto le suman la demanda del cese del bloqueo israelí a la Franja de Gaza y respaldo a iniciativas civiles para romperlo, como la Global Sumud Flotilla, imposición de sanciones a empresas que comercian con Israel, derogación de la Ley Mordaza "y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina", así como la persecución de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Estas reivindicaciones están enmarcadas en el llamamiento global "el 15 de octubre lo paramos todo por Palestina”.

Llamamiento

La Coordinadora de Palestina del Camp de Morvedre y otros colectivos sociales que respaldan la huelga invitan a la ciudadanía, asociaciones, sindicatos, colectivos y fuerzas políticas de la comarca a sumarse al paro y acudir a la concentración. "Es momento de expresar solidaridad activa con el pueblo palestino y exigir responsabilidades al Estado español y a las instituciones internacionales", afirma en un comunicado.