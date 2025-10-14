Pistoletazo de salida a la II Carrera popular fallera

La Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes junto con la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) han presentado la II Carrera Popular Fallera solidaria e inclusiva. Este evento deportivo, que recorre una distancia de 5 kilómetros, se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 10 horas. El punto de salida y meta será el Triángulo Umbral y los beneficios de la carrera irán destinados a la asociación local Amigas Supervivientes. La prueba se podrá realizar tanto corriendo como caminando.

La carrera tendrá también una variante infantil, que se celebrará a las 11 horas, una vez haya finalizado la prueba de adultos (a partir de 12 años ya se puede competir en adultos). Las personas interesadas en participar en la carrera adulta podrán inscribirse hasta el 23 de octubre a las 23:59 horas a través de la web de Sportmaniacs . Las inscripciones para la infantil serán media hora antes del inicio del evento. El precio de la inscripción es de 12 € y se ha habilitado un ‘Dorsal Solidario’ para aquellas personas que no quieran participar, pero sí aportar a la causa benéfica.

Por lo que respecta a los premios, serán: primero, segundo y tercer clasificados masculino y femenino; primero, segundo y tercer clasificados masculino y femenino con movilidad reducida; primero, segundo y tercer clasificados pertenecientes al censo fallero; primero, segundo y tercer clasificados por equipos pertenecientes al censo fallero (se cogerán los tiempos de las tres primeras personas en llegar a la meta); trofeo a la falla con más personas inscritas de manera relativa; y trofeo a la falla con más personas inscritas de manera absoluta. Asimismo, las fallas también optarán a premios económicos y/o consumibles.

Solidaridad y deporte

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha destacado que mediante estas acciones, la FJFS llega a sectores de la población donde la administración no puede, ya que “es necesario que ese mensaje de mantener unos hábitos de vida saludables, de promover la actividad física” llegue a toda la ciudadanía. Por otro lado, ha dedicado unas palabras a Amigas Supervivientes: “Ojalá en un futuro no sea necesario que asociaciones como la vuestra existan porque significará que hemos acabado con esta lacra”.

Por su parte, el presidente de la FJFS, Hugo Morte, ha resaltado que es una prueba ya consolidada en el calendario fallero y deportivo y ha agradecido la colaboración de las empresas del municipio. “Las fallas no solo plantamos una falla y la quemamos. Las fallas hacemos sociedad civil, vertebramos la sociedad e intentamos proyectar valores humanos en todas nuestras acciones” ha reivindicado. Además, Morte también ha hablado de Amigas Supervivientes, de quienes ha asegurado que su labor “es muy importante para dar un paso hacia una sociedad más igualitaria, más justa y sin violencia machista”.

Por último, la presidenta de Amigas Supervivientes, Mayte Lafuente ha expresado: “Cada paso que deis es un paso que demuestra la fuerza, la solidaridad, la inclusión y la esperanza para todas esas mujeres y niños y niñas a los que apoyamos y acompañamos”. Además, ha señalado: “Juntos y juntas tenemos en nuestros pies, en este caso, la opción de cambiar las vidas de estas mujeres y estos niños y niñas”.

En la presentación de la carrera han estado presentes el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; el presidente de la FJFS, Hugo Morte; el vicepresidente de Deportes de la FJFS, Héctor Martínez; la responsable de RRHH de Holcim Sagunt, Ester Pérez; y la presidenta de la asociación Amigas Supervivientes, Mayte Lafuente.

El evento está organizado por la FJFS en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt a través de los departamentos de Actividad Física, Salud y Deportes, de Movilidad Urbana y de la Policía Local; la empresa Holcim Sagunt, principal patrocinador y la colaboración de AFACAM.