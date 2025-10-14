La Plataforma pel Territori cree que 'Alice' ha anticipado los riesgos de las fotovoltaicas en Montíber

La Plataforma en Defensa del Territorio del Camp de Morvedre cree que las recientes inundaciones provocadas por la dana Alice en el litoral de Canet d’en Berenguer y la playa saguntina de Almardà "han anticipado los riesgos" que puede suponer la de construcción de varias plantas fotovoltaicas en la partida de Montíber para suministrar con ellas a la gigafactoría de Volkswagen.

En solo tres días, según resaltan desde la entidad, «las lluvias torrenciales han dejado unos 150 litros por metro cuadrado, aproximadamente, según Avamet» e imágenes de «campos anegados, parques convertidos en piscinas improvisadas, calles intransitables y urbanizaciones aisladas».

Lo que ven "más preocupante" es que "todo esto está ocurriendo antes de que comiencen las obras de la macroplanta fotovoltaica proyectada en Montíber para abastecer la gigafactoría de Volkswagen". "Cada tormenta sería “catastrófica” si el proyecto sigue adelante", opinan.

Un parque inundado en Canet el pasado sábado. / Levante-EMV

En este sentido, recuerdan el informe preliminar realizado por Acció Ecologista-Agró, del que ya informó Levante-EMV, donde se calcula que la instalación de las tres plantas fotovoltaicas previstas en esta zona de Sagunt «aumentaría casi un 20 % la escorrentía superficial, poniendo aún más en riesgo los núcleos de Canet y Almardà, ya de por sí especialmente vulnerables». «El estudio alerta de que la sustitución de los naranjos por 318.000 paneles solares y la pérdida del entramado de acequias centenarias ‘reduciría drásticamente la capacidad de drenaje natural del territorio’, apuntan.

“Lo que estamos viendo estos días es una advertencia de lo que ocurrirá si se construye la planta: el terreno ya no puede absorber más agua. Con 270 hectáreas impermeabilizadas, cada tormenta como Alice sería catastrófica y, lamentablemente, estamos comprobando que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes”, aseguran desde Acció Ecologista-Agró.

"Gran valor agrológico"

También recuerdan que el proyecto "se ubica en una zona de muy alto valor agrológico, conectada directamente con la marjal de Almenara, un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000". Por eso, creen que "la desaparición de estas vías naturales de escorrentía podría desbordar los barrancos y aislar completamente los núcleos costeros, tal como ya ha sucedido en parte esta semana".

Conscientes de que la tramitación de estas instalaciones avanza, desde la Plataforma en Defensa del Territorio del Camp de Morvedre exigen que la Generalitat "suspenda de inmediato la autorización y reevalúe la viabilidad ambiental a la luz de los datos que deja la tormenta Alice".

Calle cortada en la playa de Almardà. / Levante-EMV

La entidad insiste en su propuesta de reclamar "alternativas sostenibles para instalar los paneles solares en polígonos industriales, cubiertas de empresas o espacios degradados, con capacidad para generar el doble de energía prevista sin eliminar huerta ni aumentar el riesgo de inundación".

"Advertencia clara"

“Lo que está ocurriendo en Canet y Almardà es una advertencia clara —concluye el informe—. Si este terreno, ya saturado, se cubre de vidrio y metal, cada tormenta mediterránea puede convertirse en una emergencia", afirman desde esta Plataforma integrada por Acció Ecologista Agró, el Centro Excursionista Camp de Morvedre. ARVASE (Arbrat de la Vall de Segó), Asociación de Vecinos La Victoria, Asociación de Vecinos La Forja, Asociación Pla del Bou, Asociación de Vecinos El Raval, Asociación de Mujeres de Baladre, Centro de Estudios Camp de Morvedre, AMIMO, Coordinadora por la Enseñanza en Valenciano del Camp de Morvedre, Morvedre Agroecológico, Esquerra Unida del País Valencià, Partido Comunista del País Valencià, Compromís per Sagunt, Compromís per Canet d’en Berenguer, Esquerra Republicana del País Valencià, Podem Morvedre, Coordinadora Feminista Camp de Morvedre, Iaioflautes Morvedre y Fòrum Republicano del Camp de Morvedre.