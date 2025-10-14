Primeras reacciones a los nuevos datos sobre el Pantalán marítimo de Sagunt

El edil de Iniciativa Porteña (IP), Eduardo Márquez, ha expresado su "preocupación" por los datos dados esta mañana por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, en un encuentro con todos portavoces municipales donde se han abordado las actuaciones previstas para la fase marítima del Pantalán y la integración del puerto en la ciudad.

Además de lamentar que no se hayan dado fechas para estas inversiones, lamenta que el desarrollo de la fase marítima del Pantalán está supeditado a la obtención del informe de compatibilidades estratégicas marinas, que aún no está finalizado y que requiere la aprobación de Puertos del Estado y del Ministerio para la Transición Ecológica. “Se debe hacer un replanteamiento de la actuación inicialmente prevista, rehacer el proyecto y sacar una nueva licitación por lo que vamos a tardar en ver la fase marítima del Pantalán”, ha señalado el portavoz.

Respecto a la intervención en sí, asegura que "se ha llegado a plantear un proyecto de mínimos donde no existe esa construcción del paseo marítimo sobre el mar y únicamente se plantea la recuperación y restauración de las pilastras actuales y dejar la huella paisajística"; algo que la formación rechaza. “Exigiremos el cumplimiento del proyecto actual, que contemplaba un paseo de unos 400 metros mar adentro”, ha añadido Márquez.

El portavoz ha recordado además que IP ya propuso mejoras en la fase terrestre del proyecto, como la recuperación de elementos museísticos al aire libre, "que fueron bien recibidas por el equipo técnico de la APV". Por ello, ha solicitado que se les permita participar en la revisión y mejora del proyecto final cuando esté disponible.

Integración puerto-ciudad

En relación con la integración del puerto en la ciudad, apunta que "todo está pendiente de la concesión del muelle central de la dársena 2, necesaria para reorganizar las actividades portuarias sin que el puerto comercial pierda alrededor de un 20% de su capacidad de carga y descarga. Por ello, considera que “es un proyecto muy beneficioso para la ciudadanía" y lamenta "que se esté dilatando tanto en el tiempo. La APV debe devolver parte de lo que consigue gracias a su actividad económica. Todo ello forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa que también debemos exigir a la APV para que demuestre su participación activa en el desarrollo social”, dice Márquez.

“Estamos en un match ball”

Tras la reunión, IP ha mostrado su inquietud por la falta de plazos concretos para las actuaciones y por la incertidumbre respecto al citado informe de compatibilidades marinas. “Estamos en un ‘match ball’. Si el informe es desfavorable, podríamos encontrarnos en una situación en la que no lleguemos a ver la fase marítima del Pantalán”, ha advertido Márquez, al tiempo en que ha anunciado que solicitará acceso al informe de compatibilidades para analizarlo en detalle y conocerlo de primera mano.